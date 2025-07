Via Francigena, la promozione del cammino resta al palo: salta il bando regionale

Nel cuore dell’anno del Giubileo, con Roma accoglie milioni di pellegrini da tutto il mondo, una delle grandi strade spirituali d’Europa resta senza voce. La gara da 741 mila euro indetta dalla Regione Lazio per promuovere la via Francigena è andata deserta.

Nessun progetto, nessuna offerta completa, nessuna azienda disposta a raccogliere la sfida di trasformare il cammino millenario di Francesco in un racconto moderno, condiviso e globale.

Il bando era stato pubblicato ad aprile, con scadenza fissata al 19 maggio. Un’occasione importante per le agenzie di comunicazione: in palio non solo una ricca commessa economica, ma la possibilità di diventare la voce ufficiale del pellegrinaggio francigeno, un percorso che negli ultimi anni ha attirato viaggiatori da oltre 40 paesi nel mondo.

La Regione cercava un “Centro Media” capace di fare tutto: realizzare campagne pubblicitarie, aggiornare il sito web della Francigena, produrre materiale cartaceo, gestire social network, sviluppare un’app dedicata, acquistare spazi pubblicitari e curare le pubbliche relazioni con giornalisti, influencer e operatori turistici. Il tutto in vista di un Giubileo che, tra sacro e accoglienza, avrebbe potuto trasformarsi in una vetrina planetaria per la riscoperta dei cammini spirituali.

Ma al momento dell’apertura delle buste è arrivata una sola proposta, quella della Digital Angels srl, azienda con sedi a Roma e Milano. La sua candidatura, però, era incompleta.

Alla richiesta della Regione di integrare la documentazione mancante, la società non ha risposto. E così la gara è stata ufficialmente dichiarata deserta.

