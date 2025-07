Fratelli d’Italia lancia la sfida a Gualtieri: “Roma torni grande”

L’arena è quella di “Piazza Italia”, la kermesse di Fratelli d’Italia allestita nel cuore dell’Eur. Le luci del palco si accendono e con esse si accende anche la campagna politica: FdI apre ufficialmente la sfida a Gualtieri per il futuro di Roma. Il messaggio è diretto, l’obiettivo ambizioso: “Roma deve tornare grande”, come recita lo slogan scelto dalla federazione romana del partito.

A guidare l’apertura della serata inaugurale è Arianna Meloni, sorella della premier e volto sempre più influente della destra romana. Con tono deciso e senza troppi giri di parole, Meloni ha puntato il dito contro l’attuale sindaco, Roberto Gualtieri:

“Questa città non è percepita bene. Lo dice anche il Sole 24 Ore: Gualtieri è al penultimo posto nell’indice di gradimento. Roma merita di più”.

L’attacco e la visione: “Un rilancio vero, con i cittadini”

Arianna Meloni non si limita alla critica, ma rilancia con una proposta di visione. Una città attrattiva per imprese, moda e sport, capace di valorizzare ogni quartiere, ascoltando chi quei quartieri li vive ogni giorno:

“Il nostro amore per Roma lo stiamo dimostrando al Governo, ma Roma è qualcosa di speciale. È simbolo dell’Occidente, ma anche delle nostre radici. Per questo vogliamo costruire un programma con i cittadini, quartiere per quartiere”.

In prima fila c’è anche Marco Perissa, presidente romano di FdI, che ribadisce il concetto: “Serve un grande rilancio, Roma deve tornare al centro dell’agenda politica nazionale, non solo per il Giubileo o il Pnrr, ma per la vita quotidiana di chi la abita”.

Rocca (FdI): “Non bastano i video su TikTok, Roma è ferma”

Ad alzare i toni è Federico Rocca, consigliere capitolino di Fratelli d’Italia, che accusa l’attuale amministrazione di “vivere di immagine”:

“Se uno guarda i TikTok del sindaco, sembra che abbia cambiato il volto della città. Ma la realtà è ben diversa. Al di fuori del Giubileo e dei fondi del Pnrr, Roma è nel degrado: trasporto pubblico, verde urbano, emergenza casa, tutto è fermo”.

Rocca lancia poi un messaggio chiaro: “Siamo pronti alla sfida del 2027. Presenteremo un progetto di città davvero alternativa, più attenta alle periferie e meno concentrata sulla Ztl”.

L’obiettivo: 2027, con Roma al centro della visione nazionale

Il conto alla rovescia, insomma, sembra essere partito. Fratelli d’Italia si prepara a contendersi la guida della Capitale. Con un linguaggio popolare, una narrazione politica cucita sulla percezione del disagio urbano e una promessa di partecipazione diffusa, punta a scardinare il centrosinistra da Palazzo Senatorio.

