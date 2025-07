Fugge dai domiciliari per farsi medicare la gamba: arrestato in casa dell’amica “crocerossina”

Pensava forse che una fasciatura e un divano potessero sostituire la legge. Ma la sua “evasione terapeutica” è finita con le manette ai polsi. Protagonista, un 24enne romano, già sottoposto ai domiciliari per detenzione e traffico di droga, che ha deciso di lasciare la propria abitazione per trovare conforto – e cure – a casa di un’amica. Peccato che si trovasse in regime di detenzione domiciliare con divieto assoluto di comunicare con chiunque al di fuori dei familiari conviventi.

L’episodio è avvenuto nella zona del IX Municipio di Roma. A insospettirsi per primi sono stati gli agenti del IX Distretto Esposizione, che si sono recati presso la casa del giovane per un controllo di routine. Ma il 24enne, al loro arrivo, non c’era. La sua improvvisa “scomparsa” ha messo in allarme gli investigatori che, seguendo alcune tracce, hanno rintracciato il ragazzo comodamente seduto sul divano dell’appartamento di un’amica, con la gamba fasciata e immobilizzata.

Il giovane ha provato a giustificarsi raccontando di aver avuto forti dolori e di essersi rivolto all’amica per ricevere aiuto, anziché contattare il personale sanitario, come avrebbe dovuto. La donna, improvvisatasi crocerossina, aveva appena finito di bendargli la gamba. Ma a curarlo, alla fine, ci hanno pensato i poliziotti, accompagnandolo in ospedale, dove gli è stata diagnosticata una frattura alla tibia.

Una volta dimesso, per il ragazzo è scattato l’aggravamento della misura cautelare: lasciata l’abitazione dell’amica, ha dovuto dire addio anche ai domiciliari. Ora si trova in carcere, come disposto dall’Autorità Giudiziaria.

