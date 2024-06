Furti nelle scuole di Roma: allarmi collegati al 112 per contrastare il fenomeno

Roma Capitale combatte il boom di furti nelle scuole con un nuovo protocollo. L’obiettivo è quello di collegare gli allarmi di sicurezza direttamente al Numero Unico per le Emergenze (NUE) 112, garantendo un intervento più rapido e tempestivo delle forze dell’ordine in caso di intrusione o effrazione.

L’emergenza furti:

Negli ultimi mesi, le scuole romane hanno subito un’escalation di furti, con danni a volte ingenti e un clima di preoccupazione diffuso tra la comunità scolastica. Il caso della scuola comunale del Pigneto, vandalizzata dieci volte in meno di un mese, evidenzia la gravità del problema.

Un protocollo per la sicurezza:

Per contrastare questo fenomeno, Roma Capitale, Prefettura, Regione Lazio e Ufficio Scolastico Regionale hanno elaborato un protocollo che prevede il collegamento degli allarmi scolastici al NUE 112.

In questo modo, in caso di allarme, la centrale operativa potrà inviare immediatamente una pattuglia sul posto, garantendo un intervento tempestivo e dissuadendo i potenziali ladri.

Interventi di adeguamento:

Non tutte le scuole sono attualmente dotate di impianti di allarme compatibili con il nuovo sistema. Per questo motivo, il Comune si impegna ad adeguare gli impianti di decine di istituti scolastici, garantendo la copertura del servizio su tutto il territorio comunale.

Le parole dell’assessora Pratelli:

“Mettiamo in campo uno strumento operativo per meglio tutelare le strutture e la comunità scolastica nel suo insieme“, ha dichiarato l’assessora alla scuola Claudia Pratelli. “L’entrata in vigore di questo protocollo renderà gli interventi delle forze dell’ordine più tempestivi in caso di intrusioni ed effrazioni.”

Un impegno per la sicurezza:

L’iniziativa del collegamento degli allarmi scolastici al 112 rappresenta un passo importante per la sicurezza delle scuole romane.

L’impegno congiunto di Comune, Prefettura, Regione e Ufficio Scolastico Regionale dimostra la volontà di contrastare con decisione il fenomeno dei furti e di garantire un ambiente scolastico sicuro e sereno per studenti e personale.

