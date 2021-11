Giornata Nazionale della Romania a Viterbo

Come ogni anno il 1 dicembre 1918, i romeni celebrano la Grande Unione, la festa nazionale della Romania.

Il 1 dicembre 1918 rappresenta l’evento principale nella storia della Romania, la data in cui la Grande Assemblea di Alba-Iulia votò l’unione della Transilvania con la Romania, chiedendo allo stesso tempo un unico stato nazionale.

Il 4 dicembre, alle ore 15.30 a Viterbo, saranno presenti, nell’edificio della Chiesa Ortodossa, prete Bobita Vasile, ospiti illustri romeni e italiani, promotori di cultura, storia, arte, amanti della Romania .

Ospiti importanti, voci dell’identità romena e in questo senso una testimonianza viva sarà la presenza della signora Violeta Popescu, fondatrice del Centro Culturale Italo-Rumeno di Milano.

Un altro pilone importante nel programa: Alina Monica Țurlea con il romanzo “La Ciuleandra” di Liviu Rebreanu, tradotto insieme ad Alessio Colarizi Graziani, (Rediviva 2020).

Preziosa la presenza Armando Santarelli, chiamato anche come:”lo scrittore che ama la Romania”

Parteciperà anche Federico Carabetta, giornalista impegnato da anni a far conoscere la cultura romena in Italia attraverso i suoi articoli publicati nel giornale “Abitare a Roma”.

Altri ospiti, scrittori, poeti, pittori come “la piccola Vanessa” confermeranno “l’identità dei romeni” a Viterbo il 4 dicembre, festa nazionale della Romania.

Contribuiranno alla Festa momenti artistici, poesie, canti, canti natalizi eseguiti dal gruppo dei bambini della Chiesa Ortodossa di Viterbo, un piccolo rinfresco accompagnerà il programma.