Giro d’Italia, inaugurato il murale alla stazione Magliana

Inaugurato, presso la stazione metropolitana EUR Magliana, il terzo murale dedicato al Giro d’Italia, realizzato dall’artista romano Daniele Fortuna con la cura e la direzione artistica di Michele Crocitto, in collaborazione tra Rcs Sports & Events, Roma Capitale, Atac e il Municipio IX.

All’evento hanno partecipato Simon Yates, vincitore del Giro d’Italia, Alessandro Onorato , Assessore ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda, Paolo Bellino, Amministratore Delegato e Direttore Generale di RCS Sports & Events, Eugenio Patanè, Assessore alla Mobilità del Comune di Roma, Claudio Scilletta, Direttore Divisione Metro di Atac, e Ludovica Tranquilli, Assessora Municipio Roma IX Lavori Pubblici, Periferie, Città dei 15 minuti.

“La scultura che ho realizzato per il Giro d’Italia nasce dal desiderio di raccontare ciò che questa manifestazione rappresenta per me: forza, amore e futuro” ha dichiarato Daniele Fortuna.

Al centro l’atleta con la Maglia Rosa, simbolo di eccellenza e di conquista, che solleva il trofeo, una spirale dorata che rappresenta l’infinito, il percorso eterno fatto di sacrifici, sogni e vittorie. A sorreggerlo ci sono due figure: Eros e un giovane Ercole. Accanto a loro, due atleti che rappresentano tutti i partecipanti a questa grande competizione, coloro che ogni anno danno vita a una sfida che è molto più di una semplice gara: è un viaggio umano, fatto di coraggio, determinazione e speranza.

“Con questa opera ho voluto rendere omaggio non solo alla storia del Giro d’Italia, ma anche ai valori eterni che porta con sé” ha aggiunto l’artista.

“Il murale dedicato al Giro d’Italia è una preziosa legacy per la città. È una buona prassi che, con RCS, portiamo avanti da tre anni: dopo le stazioni metro di Marconi e Conca d’Oro, adesso c’è Eur Magliana. È la testimonianza di quanto i grandi eventi siano una risorsa. Non solo perché creano indotto, nuovi posti di lavoro e aiutano a veicolare un’immagine moderna di Roma, ma perché lasciano un’eredità concreta sul territorio. Un aspetto fondamentale che, fin dal nostro arrivo, abbiamo voluto valorizzare” ha commentato l’Assessore Alessandro Onorato.

“Ancora una volta il Giro d’Italia non soltanto porta lustro alla città dal punto di vista sportivo, ma lascia in eredità ai cittadini e alle cittadine riqualificazione e abbellimento delle infrastrutture di mobilità. Ringraziamo RCS Sport che portando avanti iniziative come queste ci sta permettendo di riqualificare alcuni degli snodi più frequentati del trasporto pubblico: prima la stazione metro Marconi, poi Conca D’Oro e quest’anno Magliana” ha aggiunto l’Assessore Eugenio Patanè.

“Noi crediamo molto nell’arte pubblica, perchè sinonimo di partecipazione, così come lo è il ciclismo, che è uno sport popolare e fruibile a tutti. Siamo felici che Roma Capitale abbia deciso come terza metro EUR Magliana, in quanto il nostro Municipio ha sempre un occhio di riguardo per la street art” ha affermato l’Assessora municipale Ludovica Tranquilli.

“È bello aver lasciato un segno tangibile che rimarrà per sempre non solo nella storia della corsa ma anche di Roma. Aver firmato il murale sarà un motivo in più per tornare a Roma da turista e a controllare che rimanga intatto“. Così il vincitore del Giro, Simon Yates (nella foto).

