Giubileo dedicato a famiglie, bambini, nonni e anziani

Da venerdì 30 maggio a domenica 1° giugno Roma ospiterà il Giubileo delle famiglie, dei bambini, dei nonni e degli anziani. Un nuovo appuntamento che richiamerà in città circa 60 mila pellegrini da 120 Paesi diversi, pronti a muoversi fra l’area di San Pietro e le principali piazze del centro che ospiteranno gli eventi. Disponibili le informazioni sulla mobilità.

IL PROGRAMMA

L’appuntamento giubilare inizierà venerdì con i pellegrinaggi alle Porte Sante delle Basiliche papali, in programma dalle ore 8 alle 17. Nella stessa giornata, dalle ore 10 alle 22, andranno in scena i “Dialoghi con la città”, eventi nelle principali piazze di Roma che vedranno associazioni e comunità protagoniste di mostre, momenti di preghiera e spettacoli.

I dialoghi proseguiranno anche sabato, dalle ore 9.30 alle 17.30. Sempre sabato (h. 18.30-20), in piazza San Giovanni in Laterano, è in programma la “Festa della Famiglia”, condotta dalla presentatrice televisiva Lorena Bianchetti, e la veglia di preghiera con recita del Rosario a chiusura del mese mariano. Fino alle 17, inoltre, proseguiranno i pellegrinaggi alle Porte Sante (la Porta Santa di San Pietro sarà chiusa nella fascia oraria 8-14).

Domenica, infine, la chiusura con la Santa Messa presieduta da Papa Leone XIV in piazza San Pietro (ingresso libero) a partire dalle ore 10.30.

Sul sito iubilaeum2025.va il programma completo.

LA MOBILITÀ

Per arrivare a San Pietro con la metropolitana, le fermate più vicine sono Cipro (con ascensore) e Ottaviano (con montascale) della linea A.

Le linee bus che permettono di raggiungere il Vaticano sono 19bus, 23, 32, 40, 46, 49, 62, 64, 70, 98, 190F (linea festiva), 280, 492, 590, 870, 881, 916 e 982.

I treni regionali che effettuano la fermata di San Pietro sono quelli delle linee FL3 (che fermano tra le altre alle stazioni di Tiburtina, Tuscolana, Ostiense, Valle Aurelia e Trastevere) e FL5 (che fermano anche alle stazioni di Aurelia, Trastevere, Ostiense, Tuscolana e Termini). È possibile anche utilizzare la linea FL1 (ferma anche a Nomentana, Tiburtina, Tuscolana, Ostiense) fino a Trastevere e poi le linee FL3 e FL5 fino alla stazione di San Pietro. Da quest’ultima, è possibile raggiungere la basilica a piedi passando per via della Stazione di San Pietro e via di Porta Cavalleggeri. Sui treni sono validi gli stessi titoli di viaggio della rete Atac (Metrebus Roma e Metrebus Lazio valido nella zona tariffaria A).

Per quanto riguarda i bus turistici, sarà possibile acquistare il permesso di tipo G “Grande Evento” e sostare nelle seguenti aree di sosta:

31 maggio – Basilica S. Giovanni in Laterano

– viale Carlo Felice (15 bus)

– via V. Lamaro (40 bus) – Metro A Cinecittà

1 giugno – San Pietro

– viale Giulio Cesare (90 bus)

– lungotevere delle Armi (20 bus)

– lungotevere delle Navi (40 bus)

Ulteriori dettagli sul sito di Roma Servizi per la Mobilità .

