Giubileo dei Giovani 2025, Roma si prepara: viabilità rivoluzionata. Tutti i dettagli

Con l’arrivo di centinaia di migliaia di pellegrini per il Giubileo dei Giovani, Roma si prepara a vivere una settimana straordinaria non solo per gli eventi spirituali, ma anche per l’impatto sulla viabilità cittadina.

Da domenica 27 luglio, e fino al termine delle celebrazioni, il 4 agosto, la Capitale vedrà una serie di modifiche alla circolazione, divieti di sosta e chiusure temporanee che coinvolgeranno diversi quadranti urbani.

L’evento clou si terrà il 2 e 3 agosto a Tor Vergata, dove si svolgeranno la Veglia e la Santa Messa con il Papa. Un appuntamento che richiamerà giovani da ogni parte del mondo e che, per dimensioni e logistica, è stato paragonato a eventi storici come il Modena Park di Vasco Rossi.

Divieti e chiusure: il centro cambia volto

In occasione della giornata penitenziale al Circo Massimo e degli altri eventi in programma, sono già attivi i divieti di transito in via Ostiense, nella carreggiata laterale adiacente al parco Ildefonso Schuster, tra Lungotevere di San Paolo e il Sepolcreto. La misura è in vigore dalle ore 7:00 del 24 luglio fino al 1° agosto, salvo proroghe per esigenze operative.

Nel cuore della città, via del Circo Massimo è stata interdetta alla sosta in un’area lunga 40 metri sul lato opposto a via della Fonte di Fauno, in direzione piazza Ugo La Malfa. Divieti simili anche in piazzale dei Partigiani, in via delle Cave Ardeatine e nelle zone limitrofe a piazza Adriana e Lungotevere Castello, con controlli potenziati nei pressi di ogni varco d’accesso.

Tor Vergata blindata per il grande evento

Particolarmente articolata la chiusura del quadrante Tor Vergata, dove saranno operativi i principali eventi giubilari. Su richiesta della Questura, il 2 e 3 agosto sarà interdetta la circolazione in un ampio reticolo viario che comprende viale della Sorbona, viale Heidelberg, via Pietro Gismondi, via Cracovia, via Cambridge, via Columbia, via di Grotte Portella e via del Fosso del Cavaliere, oltre che via Vittorio Ragusa.

Inoltre, lo svincolo di Torrenova sulla Diramazione Roma Sud (D19) resterà chiuso dalle 1:30 del 2 agosto alle 24:00 del 3 agosto, in modalità continuativa per i veicoli provenienti dalla A1 Milano-Napoli.

Accesso solo a piedi e sosta riservata

L’accesso alle aree del Giubileo sarà consentito esclusivamente a piedi, lungo i percorsi giubilari appositamente predisposti. È stata prevista un’area dedicata alla sosta di veicoli per persone con disabilità, mentre tutti gli altri dovranno lasciare l’auto lontano dalle aree sensibili.

Fiera di Roma, 25 mila pellegrini e chiusure

Alla Fiera di Roma saranno ospitati circa 25 mila pellegrini. Per gestire i flussi, resteranno chiuse via Augusto Roselli Lorenzini e via Cesare Chiodi dal 27 luglio al 4 agosto. Previsti inoltre divieti di fermata nel parcheggio antistante la stazione ferroviaria “Fiera di Roma”.

Stop ai mezzi pesanti e a quelli pericolosi

Infine, per motivi di sicurezza, dalle 19:00 del 1° agosto alle 19:00 del 3 agosto, sarà vietato il transito di autocarri e veicoli che trasportano merci pericolose in un ampio perimetro tra via Casilina, via del Fontanile Tuscolano, via di Passo Lombardo, via di Tor Vergata e viale Oxford.

