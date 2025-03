Gli “invisibili”. La storia degli operai della Miteni s.p.a

“La contaminazione riguarda un’area abitata da oltre 350mila persone compresa tra le Province di Vicenza, Verona e Padova.” (Dal Rapporto “Emergenza PFAS in Veneto, Chi paga?”, presentato, nel 2017, da GreenPeace Italia)

Qualche riga a mo’ di prologo …

Nel Romanzo del suo “Ciclo Andino” (noto anche come “La Ballata”) intitolato “Storia di Garabombo l’invisibile” (Feltrinelli, 1972) lo scrittore peruviano Manuel Scorza (1928-1983) – morto nel Novembre del 1983 sulla pista dell’Aeroporto di Madrid, a causa di uno scontro a terra tra due aeromobili, uno dei quali lo doveva riportare a Lima – racconta la storia del suo personaggio d’invenzione, chiamato Garabombo, che lottava a fianco dei contadini, i campesinos, perché recuperassero le terre di cui erano legittimi possessori; terre che erano state loro sottratte con la violenza dal Governo, a favore dei fazendertos e racconta che ogni volta che Garabombo parlava in favore di quei contadini era come se fosse invisibile, perché le Autorità non solo non lo ascoltavano, ma addirittura non lo vedevano, poiché improvvisamente lui diventava invisibile, tornando ad apparire solo quando non aveva dispute con le Autorità.

Quella storia inventata – ma con evidenti riferimenti alla Storia vera delle lotte dei campesinos di quel Paese andino degli anni ’50 e ’60 del ‘900 – si ripropone alla mia Memoria ogni volta che – in una qualunque parte del mondo – qualcuno lotta per i suoi diritti e per quelli dei suoi simili.

L’invisibilità di fronte al potere è la caratteristica principale di queste persone; invisibilità che ritroverete nella storia che state per conoscere, storia targata Veneto leghista, come la condizione che accomuna gli operai di una Fabbrica chimica di Trissino (Vicenza), la Miteni s.p.a., che anche loro sembrano essere stati colpiti da un virus che li rende invisibili di fronte all’Autorità, quando lottano per i loro diritti, mentre la loro vera malattia è tremendamente reale, essendo, in molti casi, causata dall’avvelenamento derivato dalla loro esposizione continuata alle sostanze chimiche inquinanti che la loro Fabbrica ha prodotto per cinquant’anni e che sono note

come PFAS; sostanze che hanno inquinato una larghissima porzione del territorio su cui la Fabbrica insiste e ucciso non solo gli operai, ma anche molti cittadini che vivevano nelle sue adiacenze.

Miteni s.p.a., una storia assassina

La Miteni s.p.a., ha prodotto per 50 anni impermeabilizzanti liquidi, noti come Pfas, causando danni per 136 milioni di Euro. Così’ questa storiaccia velenosa la racconta Maria Cristina Fraddosio, in un suo pezzo pubblicato su il Quotidiano Il Manifesto del 16 Giugno 2022:

“È la storia della società Miteni spa, finita sul banco degli imputati della Corte d’Assise di Vincenza. Le stime dell’Ispra riguardano la contaminazione della falda acquifera (la seconda più grande d’Europa) di una vasta porzione di territorio in Veneto. I circa 350 mila cittadini coinvolti vivono nelle province di Vicenza, Verona e Padova. Si calcolano almeno 700 chilometri quadrati compromessi. “Nel 1965 a Trissino, nel vicentino, il gruppo Marzotto aprì il centro di ricerca dell’azienda tessile RiMar. Successivamente divenne una joint venture tra Mitsubishi ed Eni, poi la società venne rilevata prima da Mitsubishi, dopo da Icig e infine il fallimento. Su pressione delle associazioni ambientaliste tra il 2015 e il 2016 è partito un bio monitoraggio a campione.

I valori elevati di Pfas nel sangue hanno spinto il Consiglio dei ministri, nel mese di marzo 2018, a dichiarare lo stato di emergenza con il divieto di consumo di acqua potabile e l’istituzione di una zona rossa, in cui sono stati inseriti 30 comuni. Nel Piano di sorveglianza sanitaria sono state incluse tutte le persone residenti nate dal 1951 al 2002. Non è possibile sottoporsi autonomamente alle analisi, occorre essere convocati. La società, assieme ai vertici, quindici in tutto, è accusata in concorso di colpa di avvelenamento delle acque, disastro, inquinamento ambientale, false comunicazioni, omissioni e attività di gestione rifiuti non autorizzata.

Tra le accuse anche quella di aver reiterato una politica aziendale fallimentare: debiti con le banche, una garanzia ipotecaria sullo stabilimento e le bonifiche e la messa in sicurezza al palo. Gli imputati hanno ricoperto tra il 2002 e il 2013 ruoli apicali. Le costituzioni di parte civile ammesse sono 229. Durante l’ultima udienza del 9 giugno scorso si è concluso l’esame del maresciallo del Nucleo operativo ecologico dei carabinieri Manuel Tagliaferri. Il prossimo giovedì è fissato il controesame.

«L’azienda ha sottratto, secondo quanto accertato dal Noe, agli organi di controllo fondamentale documentazione relativa alla presenza di questi inquinanti nelle acque – denuncia il comitato Mamme No Pfas – nella sua deposizione il maresciallo Tagliaferri ha altresì precisato che, anche se la produzione ufficiale di C6O4 (uno dei composti chimici incriminati, ndr) parte nel 2013, in realtà la sostanza veniva già prodotta in impianti pilota dal 2011 su incarico di Solvay».

I dati sanitari sinora raccolti testimoniano un elevato tasso di mortalità. Tra il 2007 e il 2014, infatti, è stato riscontrato un eccesso di decessi per malattie cerebrovascolari, diabete mellito, cardiopatia ischemica e demenza. Tra le patologie sono state registrate in eccesso l’ipertensione arteriosa e le malattie tiroidee. Anche per gli ex lavoratori Miteni è stato accertato un tasso di mortalità più alto del 45% rispetto alla media regionale.

Recentemente uno studio del Maine Medical Center Research Institute di Portland, negli Stati Uniti, ha dimostrato la correlazione tra alti livelli di interferenti endocrini – in particolare alcuni Pfas – nel sangue e la minore densità minerale ossea in ragazzi maschi in età compresa tra i 12 e i 19 anni. La conseguenza è una maggiore fragilità ossea che, se confermata, potrebbe perdurare anche in età adulta.

La messa al bando degli impermeabilizzanti liquidi è la richiesta che le Mamme No Pfas, insieme a Greenpeace, hanno avanzato anche in Commissione Ambiente in Senato a marzo scorso in merito all’approvazione del ddl n. 2392 «Misure urgenti per la riduzione dell’inquinamento da sostanze poli e perfluoroalchiliche e per il miglioramento della qualità delle acque destinate al consumo umano».

Ad aver richiesto la messa al bando di queste sostanze c’è anche la Rete ambientalista – Movimenti di lotta per la salute, l’ambiente, la pace e la nonviolenza. Sul caso Veneto il giornalista e documentarista Andrea Tomasi ha da poco pubblicato, per Terra Nuova Edizioni, Le insospettabili che rapirono Salvini, un docu-romanzo ispirato alla video inchiesta Pfas, quando le mamme si incazzano. Il caso Veneto purtroppo non è il solo. In merito a queste sostanze chimiche, anche lo stabilimento Solvay di Spinetta Marengo, in provincia di Alessandria, è fortemente contestato da agguerritissimi comitati locali che da tempo stanno dando battaglia per chiederne la definitiva chiusura.”.

Su questa storiaccia, nel 2017, era intervenuta anche Greenpeace Italia presentando un Rapporto intitolato:

“ Emergenza Pfas in Veneto, chi inquina paga?” (https://www.greenpeace.org/italy/rapporto/1715/emergenza-pfas-in-veneto-chi-paga/).

Miteni s.p.a., il Processo

Dopo cinque anni di indagini e oltre un anno di udienze preliminari, il 27 Novembre del 2023, è finalmente iniziata la fase dibattimentale del Processo Pfas. In Corte D’Assiste a Vicenza sono finiti alla sbarra i 15 manager delle Società Miteni spa (nel frattempo fallita), Mitsubishi Corporation e Icig, considerati responsabili dell’inquinamento ambientale provocato dallo sversamento incontrollato di sostanze perfluoroalchiliche, nelle Province di Padova, Vicenza e Verona, dal 2000 in poi. Gli imputati, 13 in tutto, sono accusati a vario titolo di avvelenamento acque, disastro ambientale innominato, gestione di rifiuti non autorizzata, inquinamento ambientale e reati fallimentari. Sulle fasi finali del Dibattimento, qui https://www.greenpeace.org/italy/storia/26381/iniziano-le-fasi-finali-del-processo-pfas-miteni-a-vicenza/ potete leggere quanto scrive sul proprio Sito web Greenpeace Italia. Il 13 Febbraio scorso, per i manager della Società di Trissino, i PM hanno chiesto complessivamente121 anni e sei mesi di carcere.

In cerca di una giusta conclusione di questa storiaccia

Nonostante abbia cercato in Rete, non ho trovato notizie sul fatto se quei 13 manager siano stati o meno condannati alle pene detentive richieste dai PM. del Tribunale di Vicenza. Mi piace pensare (lo spero con forza) che per una volta almeno la Giustizia abbia segnato un punto a suo (e nostro) favore, con una condanna esemplare.

Resta comunque l’amarezza di constatare come ripetutamente e spesso – senza che nessuno paghi – il nostro territorio e le vite di chi lo popola, vengano messe a rischio e in molti casi violate e duramente colpite nella loro integrità in nome di interessi economici che – lo possiamo certo scrivere senza tema di smentita – molte volte grondano il sangue dei lavoratori, delle loro famiglie e degli abitanti di quel territorio.

