Grande successo al Regional Day femminile della FIPAV con D’Aniello

Il Centro di Qualificazione Regionale femminile della FIPAV Lazio è ripartito con un entusiasmo travolgente. E con l’idea che anche in questa stagione si possa costruire un percorso importante partendo dalla qualificazione pura per arrivare, allenamento dopo allenamento, a formare la selezione che parteciperà al prossimo Trofeo delle Regioni. Al palasport di Guidonia Montecelio sono state convocate martedì 25 ottobre 17 ragazze per il primo “Regional Day” della stagione, alla presenza di Pasquale D’Aniello dello staff tecnico delle nazionali e dei collaboratori federali Daniela Di Domenico e Maurizio Garozzo.

Simonetta Avalle e il suo nuovo vice Giulio Dotto, insieme a D’Aniello, hanno lavorato per oltre due ore con alcuni dei migliori talenti del territorio laziale, sempre più al centro dei processi selettivi della Federazione Italiana Pallavolo. Simonetta l’ha definito “un gruppo molto bello, sicuramente di altissimo livello dal punto di vista fisico. E questo ci dà una responsabilità in più”.

Ovviamente questo è stato solamente il primo passo. C’è ancora tanto da lavorare, come ammette la selezionatrice: “Dal punto di vista tecnico c’è tantissimo da fare, soprattutto per quanto riguarda bagher e ricezione. Non è con un allenamento ogni 15 giorni che risolve il problema e quindi il lavoro va implementato anche a livello societario” il suo invito. “Questo comunque è un gruppo che ha un grande potenziale”.

Dello stesso avviso, circa la possibilità del Lazio di essere protagonista su scala nazionale, anche Pasquale D’Aniello, che prossimamente inizierà con la sua nazionale giovanile il percorso di qualificazione al prossimo Europeo con le nate nel 2007 e nel 2008. L’anno 2008 è anche quello di riferimento del TDR 2023. “Andremo due volte in ogni regione – ha spiegato il tecnico FIPAV – ci siamo resi conto che questa può essere una grande opportunità per vedere all’inizio della stagione le atlete e poi per rivederle tra marzo e aprile, registrando quindi i miglioramenti. Oltre a visionare le 2007 e le 2008 ci portiamo avanti con il lavoro osservando i migliori talenti del 2009”. Per quanto riguarda nello specifico la situazione del Lazio, D’Aniello ha descritto la nostra regione “come una di quelle che si muovono meglio nella pallavolo giovanile e lavorano con qualità. Il livello è più che buono, il Lazio è sicuramente in ottima salute”.

Allargando infine l’orizzonte alla stagione da record della pallavolo giovanile italiana, l’allenatore dello staff federale ha sottolineato “il lavoro del nostro direttore tecnico Marco Mencarelli” e come “non bisogna far passare come normale una stagione straordinaria come quella che abbiamo appena vissuto. Il territorio fa crescere il movimento, i talenti ci sono ma è straordinario anche il lavoro di chi li scopre, li intercetta e li fa crescere. La nostra federazione ha avuto il merito di mantenere ben salda questa filiera nel tempo, senza mai stravolgere il processo selettivo nonostante i cambiamenti. Il Club Italia è l’eccellenza che negli anni ci ha dato la possibilità di far sbocciare tanti bei fiori”. Al Regional Day della FIPAV Lazio hanno partecipato il consigliere regionale Fabio Camilli, che ha portato i saluti del Comitato e del presidente Andrea Burlandi alle ragazze e allo staff, e il referente del CQR femminile Pietro Colantonio, oltre ai tecnici del CQT Roma, a Fabrizio Mares e Gianfranco Sacripanti.

Le convocate al Regional Day femminile del 25/10: – Alexandra Nikolaeva Baleva – Volleyrò Casal de’ Pazzi -Claudia Battaiola Volleyrò Casal de’ Pazzi – Arianna Bovolenta Volleyrò Casal de’ Pazzi – Martina Buzzeo Volley Friends Roma – Vanessa Suarez Hernandez Volleyrò Casal de’ Pazzi – Alessia Forte Volley Friends Roma – Martina Franchini Volleyrò Casal de’ Pazzi – Andela Grkovic Volleyrò Casal de’ Pazzi – Ludovica Marinucci Volley Friends Roma – Nicole Mastrangelo Volleyrò Casal de’ Pazzi – Sara Mori Volleyrò Casal de’ Pazzi – Clarissa Panella Priverno Volley – Chiara Pellegrini Volley Friends Roma – Michela Ritucci Volleyrò Casal de’ Pazzi – Matilde Roccoli Volley Friends Roma – Layla Viti – Volleyrò Casal de’ Pazzi – Letizia Feriozzi Volley Formello Rob. Rossellini