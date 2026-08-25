Gualtieri al Collatino inaugura la 128esima area giochi di Roma: “Spazi più belli, sicuri e vivibili”

Il contatore dei nuovi spazi ricreativi per i più piccoli all’interno della Capitale tocca quota 128.

L’occasione per il bilancio è l’inaugurazione della rinnovata area giochi del parco Achille Grandi, nel cuore del quartiere Collatino, dove il sindaco Roberto Gualtieri è intervenuto per restituire alla cittadinanza un perimetro verde completamente riqualificato.

L’intervento si inserisce nella strategia dell’amministrazione capitolina orientata alla rigenerazione dei parchi di quartiere e al potenziamento delle dotazioni ludiche nei Municipi cittadini.

Il piano per il Municipio V: dal Collatino a Centocelle

Nel corso dell’inaugurazione, il primo cittadino ha sottolineato come l’apertura del parco Achille Grandi sia la tessera di un mosaico più ampio che sta interessando in modo capillare l’intero Municipio V, caratterizzato negli ultimi mesi da una serie di cantieri sul verde urbano:

Collatino e dintorni: A poca distanza dal parco di via Achille Grandi, le lavorazioni hanno già riguardato la riqualificazione completa del giardino di via Valente, arricchito da nuove piantumazioni, arredi urbani e pavimentazioni di sicurezza per le strutture ludiche.

Le piazze verdi del quadrante: Tra i progetti completati figurano il restyling del giardino Galafati al Pigneto, riprogettato per funzionare come agorà verde di quartiere, e l’area di via Anagni, definita attraverso un iter di progettazione partecipata con i residenti.

I maxi-cantieri del programma “100 Parchi per Roma”

Lo sguardo si allarga poi ai grandi polmoni verdi del settore orientale della città. Il Municipio V risulta infatti tra i principali beneficiari della misura strategica “100 Parchi per Roma”, il piano d’investimenti capitolino destinato alla valorizzazione dei complessi ambientali di maggiore estensione.

Attualmente risultano avviate le opere di rigenerazione all’interno del parco Madre Teresa di Calcutta a Centocelle – uno dei 16 interventi pilota facenti parte del programma d’opera – a cui si affiancheranno gli interventi pianificati per la tutela e la fruibilità del Parco di Tor Tre Teste.

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