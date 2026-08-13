Gualtieri rimescola i quadri in vista delle amministrative: quattro nuovi direttori per blindare la volata finale

Un riassetto strategico della macchina amministrativa a poco meno di un anno dalle prossime consultazioni elettorali.

Il sindaco Roberto Gualtieri accelera il passo e rivoluziona la guida di quattro dipartimenti nevralgici del Campidoglio, affidandoli ad altrettanti profili di peso per completare i dossier più caldi del mandato e lanciare la volata per gli ultimi dieci mesi di consigliatura.

La riorganizzazione tocca settori cruciali: dalle infrastrutture alla gestione del verde urbano, passando per la riqualificazione dei quartieri periferici e i processi partecipativi.

Le nomine: dai Lavori Pubblici al nodo dell’Ambiente

La casella più pesante è quella del Dipartimento Lavori Pubblici, dove si registra il ritorno di Roberto Botta.

Già vice direttore generale del Comune e coordinatore della struttura di supporto per le opere del Giubileo, Botta aveva guidato lo stesso dipartimento durante la giunta Raggi, distinguendosi per capacità tecniche e gestionale nel portare avanti i grandi progetti cittadini, dalle manutenzioni stradali ai grandi snodi infrastrutturali come il Ponte dei Congressi.

Novità sostanziali anche al Dipartimento Ambiente, la cui direzione viene affidata all’agronomo Mauro Uniformi, presidente del Consiglio dell’ordine nazionale dei dottori agronomi e forestali.

Nome noto per la perizia tecnica redatta nell’ambito dell’area di cantiere del futuro stadio della Roma a Pietralata, Uniformi prende il testimone da Giuseppe Sorrentino (destinato alla direzione tecnica del IX Municipio).

Il suo mandato, concordato con l’assessora Sabrina Alfonsi, sarà incentrato sulla forestazione urbana e sull’adattamento del patrimonio arboreo ai cambiamenti climatici, in un momento in cui il tema della cura del verde resta al centro delle polemiche politiche.

Periferie e Partecipazione: le altre caselle

A completare il quadro dei nuovi assetti organizzativi figurano Antonio Lanza e Angelo Ottavianelli:

Antonio Lanza, già responsabile della Direzione “Città dei 15 minuti”, assume la guida del nuovo settore dedicato a Periferie e Decentramento, con l’incarico di coordinare gli interventi infrastrutturali e sociali nei quadranti più esterni della Capitale.

Angelo Ottavianelli, avvocato e già alla testa del Dipartimento Risorse Umane, viene nominato alla guida dell’Ufficio di scopo “Partecipazione e quartieri di Roma”, con l’obiettivo di rafforzare il dialogo tra l’amministrazione centrale e le realtà territoriali.

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