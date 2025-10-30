Halloween, cosa fare a Roma? ecco gli eventi imperdibili

La notte più spaventosa dell’anno è alle porte e Roma si prepara a vestirsi di nero, arancio e mistero.

Halloween 2025 promette di far vivere la Capitale come non mai: tra eventi, spettacoli, visite guidate, feste e attività per grandi e piccoli, ogni angolo della città si trasformerà in un palcoscenico di emozioni e brividi.

Quest’anno il 31 ottobre cade di venerdì, occasione perfetta per un lungo weekend di divertimento tra atmosfere da film, location storiche e feste da urlo.

Halloween tra musica e magia

Nel suggestivo Salone Bernini di Palazzo Ripetta, la magia incontra la musica. Centinaia di candele illumineranno tre spettacoli (alle ore 18:00, 20:00 e 22:00) dove le note di Thriller, Beetlejuice, Stranger Things e Ghostbusters trasformeranno la notte di Halloween in un’esperienza elegante e mozzafiato.

Tour tra cripte e misteri

Per chi ama il lato più oscuro e affascinante della città, il tour della Cripta dei Frati Cappuccini sotto la Chiesa di Santa Maria della Concezione è un appuntamento imperdibile. Tra ossa, simboli e silenzi, la visita guidata (ore 16:15) promette un viaggio emozionante nella storia e nel mistero.

Ancora più inquietante è la visita al Museo delle Anime del Purgatorio, accanto alla chiesa del Sacro Cuore di Gesù in Prati: stoffe e libri bruciati, presunte impronte lasciate dai defunti e un’atmosfera sospesa tra fede e leggenda.

Parchi del terrore: adrenalina e divertimento

A Cinecittà World, fino al 2 novembre, Halloween è un film da vivere in prima persona: tra villaggi “Piccoli Brividi”, show come l’Halloween Magic Show e attrazioni come Horror Hotel – Il Risveglio e Cinetour Blackout, il divertimento è assicurato.

Le due Halloween Nights (31 ottobre e 1° novembre) saranno un mix di dj set, spettacoli e paura fino all’alba.

MagicLand risponde con 23 attrazioni a tema, 7 horror house e 2 percorsi family. Tra le novità, il Labirinto 72, un’esperienza psicologica estrema che metterà alla prova anche i più coraggiosi. Per i più piccoli, l’Isola delle Zucche e la Fiesta de Los Muertos promettono sorrisi e magia.

A Zoomarine, invece, Halloween è dedicato alle famiglie: tre villaggi tematici, spettacoli come Mezzanotte al Museo e attività creative come ZuccArt renderanno la giornata un’avventura tra sirene, zombie e mostri marini.

Esperienze e giochi da brivido

Per chi ama le sfide, il City Escape Roma trasforma le vie del centro in un grande enigma urbano. Basta scaricare l’app, scegliere l’orario e partire alla ricerca di indizi e misteri da risolvere prima della mezzanotte. Un’esperienza perfetta per gruppi di amici, coppie o famiglie in cerca di un Halloween alternativo.

Cena magica e borghi da sogno

Per i fan di Harry Potter, il pub Incantum promette un Halloween incantato tra pizze dai nomi magici, dolci “urlanti” e birre stregate. Le prenotazioni sono già un’impresa, ma tentar non nuoce: la serata si preannuncia indimenticabile.

A meno di un’ora da Roma, il borgo di Calcata si conferma il luogo perfetto per chi cerca un’atmosfera fuori dal tempo. Le sue case di pietra sospese sulla rupe, gli artisti e le feste di strada rendono il paese un vero e proprio set naturale per un Halloween d’altri tempi.

Infine, ai Castelli Romani, la Tenuta Mosaico si trasforma in un incantato pumpkin patch: tra zucche di ogni forma, laboratori creativi e musica, la grande festa del 31 ottobre sarà l’occasione ideale per vivere Halloween in famiglia, tra natura e allegria.

Dolcetto o scherzetto?

A Roma Halloween non è solo una notte di paura, ma un modo per scoprire la città sotto una nuova luce — tra misteri, divertimento e magia.

