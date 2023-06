Il 2 giugno 2023 l’area prospiciente al Giardino dei Demar è stata per la ventunesima volta il teatro della «A 6 Zampe nel Parco».

Una festa per i nostri amici a quattro zampe, una bella iniziativa che onora il quartiere Tor TreTeste e che è nata ed è stata mantenuta con tenacia in tutti questi anni grazie alla passione dell’associazione Aida&A, a Il Giardino dei Demar, agli Amici del Parco, Abitare A e al sostegno di tanti amici volontari e degli sponsor.

Nel primo pomeriggio e fino a poco prima dell’aperture delle iscrizioni si è abbattuto un potente temporale sul quartiere che comunque non ha scoraggiato l’entusiastica partecipazione al concorso per cani fantasia e di razza.

Un evento che, come ha ricordato la consigliera del V municipio Lorena Vinzi è tra i pochi che rendono vivo il quartiere e “che si era qui da bambini oppure con i figli che erano bambini ed ora si è sempre qui ma da mamme o con i bambini che ormai sono ragazzi”, eh si, 21 edizioni sono veramente molte.

Presente anche il presidente del consiglio David Di Cosmo che ha prima ricordato come le promesse di interventi sulla sicurezza stradale nelle vie del quartiere anticipate lo scorso anno siano poi state mantenute e che a breve sarà chiesto al Dipartimento di valutare l’area adiacente, li dove c’è la fontanella vicino all’ex Istituto Podologico, come possibile area di sgambamento cani.

Speriamo che sia effettivamente realizzata. Un parco ed un quartiere come questi se lo meritano proprio!

I vincitori della A 6 Zampe nel Parco 2023

Le targhe ai vincitori sono state offerte e consegnate dal Responsabile della comunicazione di “Planet Solidarietà”, Daniele Sale che ha sostituito degnamente il fondatore dell’Associazione Francesco Figliomeni e la presidente Luisella Di Curzio.

Classifica cani di razza

1° Rio, accompagnato da Ludovica, pastore australiano.

2° Lupin, accompagnato da Mirko e Chiara, american bully.

3° Loki, accompagnato da Simone, bracco ungherese.

4° Viky, accompagnato da Francesca, barboncino.

5° Cloe, accompagnata da Marina, bulldog francese (in dolce attesa).

Classifica cani fantasia

1° Brando, accompagnato da Alessandro (trovato per strada in Puglia durante un pranzo di matrimonio).

2° Sissy, accompagnata da Michela (10 mesi).

3° Daisy, accompagnata da Stefania (2 anni).

4° Stella, accompagnata da Valeria (cane di un anno e adottato presso Aida).

5° Iago, accompagnato da Agnese.

Le foto di “A 6 Zampe nel Parco 2023”

A.I.D.A. & A. Onlus

Ricordiamo che la manifestazione sostiene l’impegno straordinario dei volontari di A.I.D.A. & A. Onlus (Associazione Italiana Difesa Animali & Ambiente).

E’ possibile devolvergli il 5 per mille dell’Irpef apponendo la propria firma e scrivendo il codice 9 0 0 2 5 4 7 0 9 4 0 nel riquadro “sostegno del volontariato, delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale…” che figura sui modelli di dichiarazione dei redditi.

Chi desidera contattare l’associazione, o sapere di più sulla loro attività dell’Aida&A nel rifugio per animali “La grande Oasi” a Mazzano Romano, può chiamare il 3477169048, scrivere alla mail: info@aidaea.it e visitare il sito www.aidaea.it.

GLI SPONSOR

E’ un piacere ringraziare gli sponsor che supportano l’iniziativa, alcuni di loro da numerosi anni ed altri invece sono delle novità.

Musica Adesso – La Sposa di Maria Pia – Farmacia Federico – Creea – Centro Culturale – Planet Onlus – Crazy 4 Pets – Studio Legale Guidoni – Bruni Amministrazioni – Diamond ReMax