In un palazzetto totalmente al completo sugli spalti e posti in piedi, a Via Appennini a Santa Lucia, domenica 5 Giugno è stata disputata l’ultima giornata di Playoff della Serie C femminile laziale, che vedeva ICS VOLLEY SANTA LUCIA vs Roma 7 Volley.

Una partita valevole per accedere alla finale promozione per la Serie B2, in programma per domenica 12 Giugno.

La partita ha visto le padrone di casa guadagnare i tre punti fondamentali per l’accesso alla finale, un’ora e mezza carica di cori e sostegno per la squadra di Coach De Gregoriis, che hanno vinto 3-0 contro la capolista fino a quel momento.

Un’atmosfera di vera pallavolo, un botta e risposta serrato tra le due squadre, che si erano già scontrate in trasferta, sul campo di Roma 7, dove l’ICS Volley ha trovato la prima sconfitta di tutto il campionato.

La società sportiva, attiva da quasi 40 anni sul territorio del comune di Fonte Nuova, ha percorso un grande rinnovamento dal 2017 con l’ingresso del main sponsor, il gruppo immobiliare Building Production, con il suo Fondatore e CEO dell’azienda, Daniele Scatassi, che ha traghettato la società e la prima squadra ad importanti e ambiziosi risultati in pochi anni e portato avanti un lavoro che oggi è un orgoglio per la cittadinanza di Fonte Nuova. L’ICS con a capo il Presidente Martina Amatucci continua la crescita dello staff per puntare ad un miglioramento ambizioso.

La formula campionato di questa stagione prevede il passaggio alla fase finale di 4 squadre e solo due per la promozione in B2, con la vincita di questa gara, adesso l’ICS Volley si da appuntamento a Domenica 12 Giugno alle 18.30 contro Onda Volley presso il Palafonte, in Via Roberto Ferruzzi 112, per la finalissima.

Riuscire ad arrivare alla serie B e quindi ad una rilevanza nazionale per Santa Lucia è un grande traguardo. Per questo tanti cittadini hanno già confermato la loro presenza al PalaFonte domenica per tifare la squadra della propria città.