Il 14 e 15 giugno il Giubileo dello Sport

Nuovo appuntamento giubilare nel fine settimana del 14 e 15 giugno. È in programma infatti il Giubileo dello Sport, dedicato a chi è impegnato a vario titolo nella pratica delle discipline: atleti, amatori, allenatori, dirigenti e associazioni. Sabato giornata ricca di eventi, domenica la Santa Messa: il programma e la mobilità.

Il programma

Nella giornata di sabato 14 giugno, dalle 9.30 alle 13, all’Auditorium Augustinianum si terrà il convegno internazionale “Lo slancio della speranza: storie oltre il podio”. L’iniziativa, promossa dal Dicastero per la Cultura e l’educazione, proporrà una riflessione sul legame tra “speranza e sport”, con la presenza di atleti di alto livello.

Sempre sabato, dalle ore 9.30 alle 16.30, piazza del Popolo ospiterà invece il Villaggio dello Sport, una festa organizzata dal Coni con prove gratuite, attività interattive e dimostrazioni dal vivo di numerose discipline aperte a bambini, ragazzi e adulti. A seguire (ore 16.45), è in calendario “Lo sport genera speranza”, un incontro con i grandi nomi dello sport.

Dalle ore 18 inizierà poi il pellegrinaggio della speranza – aperto a tutti gli sportivi e organizzato in collaborazione con Athletica vaticana – verso la Porta Santa della Basilica di San Pietro.

In serata, dalle 21.30, cinema sotto le stelle a piazza di San Cosimato con la proiezione all’aperto del film premio Oscar “Chariots of Fire”, di Hugh Hudson. L’evento è organizzato dal Dicastero per la Cultura e l’educazione insieme alla Fondazione Piccolo America.

Domenica mattina, infine, consueto appuntamento con la Santa Messa presieduta da Papa Leone XIV. La celebrazione, a causa delle elevate temperature previste, è stata spostata dalla piazza all’interno della Basilica di San Pietro e inizierà alle ore 10.

Ulteriori informazioni sul sito iubilaeum2025.va .

La mobilità

Per gli allestimenti e le attività del Villaggio dello Sport a piazza del Popolo, sono già in vigore divieti di fermata sulla stessa piazza e in viale Gabriele D’Annunzio.

Per arrivare a San Pietro con la metropolitana, le fermate più vicine sono Cipro (con ascensore) e Ottaviano (con montascale) della linea A.

Le linee bus che permettono di raggiungere il Vaticano sono 19bus, 23, 32, 40, 49, 62, 64, 70, 87, 98, 280, 492, 495, 590, 870, 881, 916 e 982. Intensificate in particolare le linee 23, 32, 40, 49, 62, 64, 70, 83, 85, 87, 105, 118, 246, 492, 495, 792 e 916. I bus sono accessibili ai passeggeri a ridotta mobilità.

I treni regionali che effettuano la fermata di San Pietro sono quelli delle linee FL3 (che fermano tra le altre alle stazioni di Tiburtina, Tuscolana, Ostiense, Valle Aurelia e Trastevere) e FL5 (che fermano anche alle stazioni di Aurelia, Trastevere, Ostiense, Tuscolana e Termini). È possibile anche utilizzare la linea FL1 (ferma anche a Nomentana, Tiburtina, Tuscolana, Ostiense) fino a Trastevere e poi le linee FL3 e FL5 fino alla stazione di San Pietro. Da quest’ultima, è possibile raggiungere la basilica a piedi passando per via della Stazione di San Pietro e via di Porta Cavalleggeri. Sui treni sono validi gli stessi titoli di viaggio della rete Atac (Metrebus Roma e Metrebus Lazio valido nella zona tariffaria A).

Aggiornamenti sul sito di Roma Servizi per la Mobilità .

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.