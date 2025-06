Il 21 e 22 giugno il Giubileo dei governanti. Il piano mobilità

Sabato 21 e domenica 22 giugno appuntamento con il Giubileo dei governanti. I principali eventi, con modifiche alla viabilità, si terranno fra l’area di San Pietro e quella di San Giovanni in Laterano. Incontro anche in Campidoglio.

Il programma

Nella giornata di sabato le attività giubilari cominceranno alle ore 11 con il pellegrinaggio alla Porta Santa di San Pietro. Alle ore 17, invece, in Campidoglio è in programma un incontro sul tema del “Debito Ecologico”.

In aula Giulio Cesare, dopo i saluti istituzionali di Roberto Gualtieri, Sindaco di Roma e Commissario straordinario governativo per il Giubileo 2025, e Francesco Rocca, Presidente della Regione Lazio, interverranno il Senatore a vita Mario Monti e il Cardinale Pietro Parolin, Segretario di Stato della Santa Sede. Presiede l’incontro il Senatore Pier Ferdinando Casini. Alle 20.30, infine, piazza Pio XII ospiterà il concerto “Armonie di speranza”.

Domenica, alle ore 12, è prevista la partecipazione dei pellegrini all’Angelus del Santo Padre in piazza San Pietro. Alle ore 17, in conclusione, Santa Messa presieduta sempre da Papa Leone XIV a San Giovanni in Laterano. Al termine, processione fino alla Basilica di Santa Maria Maggiore.

Ulteriori informazioni sul sito iubilaeum2025.va .

La mobilità

Per il concerto di sabato sera a piazza Pio XII, possibili chiusure al traffico nell’area del Vaticano.

Domenica, dopo la Santa Messa delle ore 17 a San Giovanni in Laterano, il Papa si recherà in processione a piedi presso la Basilica di Santa Maria Maggiore, percorrendo via Merulana. Già dalle ore 15 sarà creata un’area di massima sicurezza fra via Carlo Alberto (altezza via Carlo Cattaneo), piazza di Santa Maria Maggiore, via dell’Esquilino, piazza dell’Esquilino (lato Basilica), via Liberiana e via di Santa Prassede.

Chiusure al traffico in via Daniele Manin (altezza via Farini), via Santa Maria Maggiore (angolo via Liberiana), via Paolina (altezza via Liberiana), via dell’Olmata (altezza via Liberiana), via San Giovanni Gualberto (altezza via Merulana), via San Martino ai Monti (altezza via Merulana), via di S. Vito altezza (via Merulana).

Per quanto riguarda il trasporto pubblico, tra le 14 e le 20, saranno deviate le linee bus 16, 51, 70, 71, 75, 81, 85, 87, 360, 590, 714, 792 e C3 (quest’ultima fino alle 19, poi conclude il servizio). Possibili rallentamenti anche per il tram 3 a partire dalle ore 17.

Per arrivare a San Pietro con la metropolitana, le fermate più vicine sono Cipro (con ascensore) e Ottaviano (con montascale) della linea A.

Le linee bus che permettono di raggiungere il Vaticano sono 19bus, 23, 32, 40, 49, 62, 64, 70, 87, 98, 280, 492, 495, 590, 870, 881, 916 e 982.

I treni regionali che effettuano la fermata di San Pietro sono quelli delle linee FL3 (che fermano tra le altre alle stazioni di Tiburtina, Tuscolana, Ostiense, Valle Aurelia e Trastevere) e FL5 (che fermano anche alle stazioni di Aurelia, Trastevere, Ostiense, Tuscolana e Termini). È possibile anche utilizzare la linea FL1 (ferma anche a Nomentana, Tiburtina, Tuscolana, Ostiense) fino a Trastevere e poi le linee FL3 e FL5 fino alla stazione di San Pietro.

Da quest’ultima, è possibile raggiungere la basilica a piedi passando per via della Stazione di San Pietro e via di Porta Cavalleggeri. Sui treni sono validi gli stessi titoli di viaggio della rete Atac (Metrebus Roma e Metrebus Lazio valido nella zona tariffaria A).

Aggiornamenti sul sito di Roma Servizi per la Mobilità .

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.