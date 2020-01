Il 27° Volley Scuola-Trofeo Acea

Il Comitato Regionale FIPAV Lazio annuncia con orgoglio la sottoscrizione di un accordo con l’Università Telematica San Raffaele Roma nell’ambito della 27a edizione del Volley Scuola-Trofeo Acea. Il prestigioso Ateneo accompagnerà la competizione – la più importante e partecipata di Volley, beach volley e sitting volley negli istituti superiori in Italia – in qualità di partner culturale. Verrà così rafforzato il binomio sport e studio, una simbiosi che da sempre si esplicita in maniera evidente soprattutto nella pallavolo, disciplina educativa e fortemente inclusiva.

«Lo dicono i dati: la pallavolo è lo sport di squadra con più laureati in Italia» ha dichiarato il presidente FIPAV Lazio, Andrea Burlandi, «e noi abbiamo sempre avuto a cuore la crescita umana e culturale dei giovani, oltre che tecnica. Per questo motivo abbiamo voluto avviare questa partnership con una delle Università più prestigiose del Paese. L’Università San Raffaele è certamente un punto di riferimento accademico per migliaia di giovani nella nostra regione. Insieme veicoleremo un messaggio positivo in tutte le scuole: studiare e fare sport ad alti livelli è possibile».

«La nostra mission» spiega Sergio Pasquantonio, Presidente dell’Università Telematica San Raffaele Roma, «è quella di accompagnare nello sviluppo formativo i giovani atleti per favorire in loro la cultura dello sport e trasmettere quelle competenze necessarie per perseguire le ambizioni non solo sportive ma anche professionali. L’offerta didattica del nostro Ateneo, con i corsi di laurea in Scienze Motorie e Scienze dell’Amministrazione e Organizzazione rappresenta oggi un’occasione privilegiata per la formazione dei futuri professionisti di un settore nevralgico e ricco di opportunità quale è lo sport».

Il Torneo Volley Scuola-Trofeo Acea è una straordinaria festa dello sport scolastico, nella quale si fondono tutti i valori positivi e aggreganti nelle discipline di pallavolo indoor, beach volley e sitting volley (la pallavolo che include atleti normodotati e diversamente abili). Tanti gli atleti e le atlete della Nazionale che hanno partecipato al torneo da studenti, tra cui l’azzurra Anna Danesi, centrale dell’Italia vice campione del mondo che a novembre si è laureata in Scienze Motorie presso l’Università San Raffaele.

Ogni anno gli studenti di Roma e provincia scendono in campo prendendo parte a una manifestazione che non è solamente sportiva, ma rappresenta anche un momento di incontro, amicizia e solidarietà. L’Università vivrà da protagonista, insieme alla FIPAV Lazio, tutte le emozioni della competizione, in campo e fuori: oltre alle 1000 partite previste, ci saranno tante iniziative parallele tra cui i seminari nelle scuole. Il tema di rilevanza sociale che verrà affrontato durante la kermesse è quello dell’alimentazione, connesso a dei corretti stili di vita, in adesione alla campagna di sensibilizzazione promossa dal MAECI (Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale) e dall’AICS (Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo).