Il 29 giugno la Girandola di Castel Sant’Angelo

Domenica 29 giugno i fuochi d’artificio illumineranno il cielo di Roma. Alle ore 21.30, come da tradizione nel giorno della festa dei santi patroni Pietro e Paolo, si rinnova l’appuntamento con la Girandola di Castel Sant’Angelo.

Cittadini e turisti potranno ammirare lo spettacolo pirotecnico dal Lungotevere Tor di Nona e dai ponti Vittorio Emanuele II, Sant’Angelo e Umberto I.

La Girandola, della durata di circa 20 minuti, risale al pontificato di papa Sisto IV, alla fine del Cinquecento, e fra i primi curatori può annoverare Michelangelo Buonarroti e Gian Lorenzo Bernini.

Per secoli ha costituito una delle attrazioni più importanti di Roma, raccontata in versi e in prosa da poeti e scrittori e ritratta pittoricamente da grandi artisti fino alla sospensione di fine Ottocento.

La Girandola di Castel Sant’Angelo è tornata a illuminare il cielo di Roma a partire dal 2008. La rievocazione storica è ideata e curata dal Cav. Giuseppe Passeri e dal Gruppo IX INVICTA & Co. L’evento è organizzato dalla Direzione Musei statali della città di Roma e dal Museo nazionale di Castel Sant’Angelo.

