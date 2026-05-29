Il Fleming si tinge di rosa: intitolato a Giuseppina Cattani il parco di via Valdagno

Da oggi il quartiere Fleming ospita uno spazio pubblico che non è solo un’area verde, ma il simbolo di una battaglia storica per l’emancipazione femminile e il progresso scientifico.

Il giardino di via Valdagno è stato ufficialmente intitolato a Giuseppina Cattani, medico, ricercatrice e accademica italiana che seppe imporsi nella comunità scientifica di fine Ottocento, un’epoca in cui l’accesso delle donne ai laboratori e alle cattedre universitarie era ostacolato da radici patriarcali e pregiudizi sociali.

La cerimonia di scoprimento della targa commemorativa, promossa dal Municipio XV, si è svolta il 26 maggio, una data scelta non a caso poiché coincidente con il 166° anniversario della nascita della scienziata. All’evento hanno preso parte numerosi residenti, studenti e rappresentanti delle istituzioni locali.

Chi era Giuseppina Cattani: la scienza e le battaglie civili

Venuta alla luce a Imola nel 1859, Giuseppina Cattani si impose rapidamente come una delle menti più brillanti della medicina e della microbiologia italiana.

I suoi studi pionieristici si rivelarono fondamentali per isolare l’agente eziologico del tetano e per strutturare le prime terapie contro le grandi patologie infettive che all’epoca decimavano la popolazione urbana e rurale.

Accanto all’attività di laboratorio, Cattani declinò la propria professionalità in un costante attivismo politico e sociale. Si schierò apertamente contro le asimmetrie di classe e di genere, sostenendo la necessità di garantire alle donne l’accesso all’istruzione superiore, la parità salariale e una piena rappresentanza all’interno della società civile.

Il piano di Roma Capitale per la toponomastica femminile

L’assegnazione del nome della ricercatrice al parco di via Valdagno rientra in una più ampia strategia urbanistica e culturale avviata da Roma Capitale.

Il piano mira a correggere lo storico squilibrio di genere nella toponomastica romana, intitolando in modo sistematico parchi, piazze e arterie stradali a figure femminili che hanno offerto un contributo straordinario alla crescita scientifica, sociale e civile del Paese.

L’iter istituzionale, che ha visto la convergenza della commissione Toponomastica municipale e degli uffici del Campidoglio, è stato sostenuto in prima linea dalle presidenti di commissione Stefania De Angelis ed Egle Cava.

Durante l’inaugurazione, il presidente del Municipio XV, Daniele Torquati, e l’assessora alle Politiche sociali municipali, Agnese Rollo, hanno evidenziato il valore storico dell’iniziativa: un atto formale volto a sottrarre all’oblio le biografie di donne straordinarie.

Da oggi, tra le altalene e i viali frequentati dalle famiglie di Roma Nord, la memoria di Giuseppina Cattani resterà viva nel tessuto quotidiano della città.

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