Il Futuro è verde a Tor Tre Teste: interventi di riforestazione nel Parco

Il parco Alessandrino-Quarticciolo-Tor Tre Teste, nel lato prospiciente via Molfetta a Tor Tre Teste (nella cosiddetta “Valletta dei cani”), si prepara a un’importante trasformazione verde. A breve partiranno gli interventi di riforestazione che arricchiranno i 5,08 ettari di questo prezioso spazio pubblico con nuovi alberi. Dopo i saggi archeologici svolti prima dell’estate, sono ora in corso le attività propedeutiche alla messa a dimora delle piante, programmata per novembre.

Ma il parco suddetto non sarà l’unico a beneficiare di questi interventi. Anche il parco Bonafede (5,94 ettari) lato quartiere Alessandrino, il parco della Serenissima (5,76 ettari) e la Tenuta della Mistica (5,83 ettari) saranno oggetto di piantumazioni.

Questi progetti fanno parte di un piano più ampio che coinvolge 13 aree selezionate nel 2022 dalla giunta capitolina, su indicazione dell’assessora all’Ambiente, Sabrina Alfonsi. Questi interventi di riforestazione sono stati successivamente inseriti dalla Città metropolitana tra i progetti finanziati dal PNRR.

Il municipio V darà il via ai lavori a partire dal parco Alessandrino, dove le operazioni si concentreranno su tre distinte aree. Nella fase iniziale, queste zone saranno delimitate per garantire la protezione delle nuove piante e facilitarne la manutenzione.

Mauro Caliste, minisindaco del municipio, e l’assessore all’Ambiente, Edoardo Annucci, hanno espresso soddisfazione per l’iniziativa, sottolineando l’importanza della sinergia con il Dipartimento per la tutela ambientale e la Città metropolitana: “Siamo felici che il nostro territorio contribuisca al miglioramento delle condizioni ambientali della città. Investire sul verde significa investire sul futuro e migliorare la qualità della vita delle persone”.

Questa iniziativa si inserisce in un contesto di rinnovamento urbano volto a valorizzare gli spazi pubblici. Lo scorso 25 settembre, infatti, è stato inaugurato il giardino Galafati al Pigneto, dopo un complesso intervento di riqualificazione durato diversi mesi. Con queste azioni, Roma si prepara a diventare una città sempre più verde e sostenibile, in grado di offrire ai suoi cittadini spazi naturali di qualità.

