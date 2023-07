“Oggi il Gazometro di Roma compie 86 anni, inaugurato il 13 luglio 1937, pilastro dell’archeologia industriale capitolina incastonato tra Ostiense e Marconi e dove allora c’erano solo capannoni delle fabbriche ha rappresentato – in un certo senso nell’immaginario collettivo dei romani – lo skyline di Roma”.

È quanto dichiara in una nota Piergiorgio Benvenuti, Presidente Nazionale del Movimento Ecologista Ecoitaliasolidale.

“Per quell’area chiediamo di mettere in sicurezza i locali della ex Mira Lanza e proseguiamo a sollecitare l’amministrazione capitolina affinché vengano valorizzate le aree di archeologia industriale presenti sulle rive Marconi-Ostiense del Tevere, compreso il Gazometro, strappandole dal degrado e dall’abbandono. Un progetto di riqualificazione che può essere integrato al “Parco Marconi” che sta rappresentando una realizzazione positiva ed ampiamente gradita dai cittadini”.

“Complessivamente proseguiamo a proporre l’istituzione di un “Parco nazionale del Tevere”, un’area che “si svilupperebbe su 80 mila ettari di territorio” e che “sarebbe il sesto parco nazionale per dimensione. Un valore inestimabile per la salvaguardia ambientale, oltre che per il rilancio d’immagine della Capitale, compreso il Gazometro e l’ex edificio Mira Lanza e dell’intero patrimonio di archeologia industriale esistente nella zona”.

“Tanti auguri al Gazometro di Roma, che oggi forse verrà festeggiato

–conclude Benvenuti – ma ci chiediamo quando il Sindaco Gualtieri programmerà una riqualificazione globale dell’area?”