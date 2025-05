Il Giro d’Italia della Salute, domenica 1° giugno

In occasione della tappa conclusiva che condurrà domenica 1° giugno la carovana del 108° Giro d’Italia nella capitale, l’Assessorato all’Agricoltura, Ambiente Ciclo dei rifiuti di Roma capitale guidato da Sabrina Alfonsi ha voluto organizzare, grazie alla collaborazione con la professoressa Laura Di Renzo, direttrice della Sezione di Nutrizione clinica e Nutrigenomica del Dipartimento di Biomedicina e Prevenzione dell’Università di Roma’ Tor Vergata’ e con gli organizzatori del giro RCS Sport, l’evento ‘Il Giro d’Italia della Salute’, dedicato alla salute, alla nutrizione e alla prevenzione.

Al Villaggio Giroland allestito a Piazza del Popolo, presso uno stand dell’Assessorato sarà possibile effettuare dalle 10 alle 19, gratuitamente, screening nutrizionali, analisi della composizione corporea con bioimpedenziometria, test cardiologici ed avere consulenze nutrizionali personalizzate.

Obiettivo, promuovere la consapevolezza dell’importanza di una corretta alimentazione per il benessere psicofisico e per la prevenzione delle malattie croniche. Sarà, inoltre, distribuito materiale informativo sulla dieta mediterranea e sui corretti stili di vita.

I risultati di queste indagini saranno utilizzati dall’Università ‘Tor Vergata’ per la redazione di un report che sarà pubblicato nei prossimi mesi.

“Con questa iniziativa le politiche del cibo di Roma Capitale fanno un ulteriore salto di qualità e, facendosi sostenere dalla scienza, avranno una importante funzione di sensibilizzazione verso i cittadini. Sono oltremodo felice che questa conferenza stampa cada alla vigilia della quarta Conferenza agricola cittadina perché, sempre più, è necessario collegare la qualità della produzione e quindi della nostra nutrizione con il benessere della nostra vita”, ha dichiarato l’Assessora Alfonsi.

“La nostra presenza a piazza del Popolo è un modo per sottolineare, ancora una volta, l’importanza della salute e quanto il benessere, anche per gli sportivi, sia strettamente legato alla cura dell’alimentazione e dei parametri dello stato nutrizionale. Insieme alla professoressa Paola Gualtieri di Roma Tor Vergata saremo pronte a rispondere a ogni quesito o curiosità sul tema sport-nutrizione-benessere”, ha dichiarato la professoressa Laura Di Renzo.

