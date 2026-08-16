Il lago Albano sparisce a vista d’occhio: giù di 7 metri. Pronto un piano da 29,5 milioni per salvare il bacino di Castel Gandolfo

Il bacino recede, la fascia di battigia si dilata in modo innaturale e massi un tempo sommersi riaffiorano alla luce come muti testimoni di un disastro annunciato.

Il lago Albano, da sempre valvola di sfogo e punto di riferimento per le estati di migliaia di romani, sta affrontando la crisi più severa della sua storia recente.

Negli ultimi quattro decenni la colonna d’acqua del bacino vulcanico è sprofondata di circa sette metri, con un’impennata spaventosa nell’ultimo periodo che ha visto volatilizzarsi ulteriori 76 centimetri.

L’allarme lanciato dalle realtà territoriali trova riscontro nelle parole di Marco Casini, alla guida dell’Autorità di bacino distrettuale dell’Appennino centrale (Aubac): l’acqua non può più essere gestita rincorrendo una perenne emergenza.

La strategia da 29,5 milioni: così si salvaguarda la falda

Per arginare quella che rischia di trasformarsi in una catastrofe ecologica irreversibile, è stato messo a punto ed è pronto a partire un maxi-piano infrastrutturale da 29,5 milioni di euro, frutto dell’intesa tra Città Metropolitana di Roma Capitale, Regione Lazio e Sto-Ato2, con i cantieri affidati ad Acea.

Il progetto punta a disinnescare la pressione antropica sulla falda sotterranea dei Colli Albani — impoverita dai continui emungimenti per uso agricolo e civile — interconnettendo le condotte dell’Appio Alessandrino e del Doganella, nella tratta compresa tra i pozzi di Pantano Borghese e il serbatoio Santa Chiara nel comune di Colonna.

L’opera permetterà di servire un bacino di oltre 100.000 residenti distribuiti tra Roma, Monte Compatri, Colonna e Zagarolo, abbattendo la dipendenza diretta dalle risorse idriche dei Castelli Romani.

La ripartizione delle risorse

L’intervento poggia su un’architettura finanziaria multilivello:

Regione Lazio: 3 milioni di euro complessivi (due finanziati nel 2025 e uno nel 2026), attinti da un accordo originariamente destinato a Roma Capitale e riorientati dal sindaco metropolitano Roberto Gualtieri verso l’opera;

Città Metropolitana di Roma: Un milione di euro di stanziamento diretto;

ATO2: La quota restante è coperta dai fondi di programmazione del servizio idrico integrato.

La febbre dei bacini laziali: evapora l’acqua, salgono le temperature

Il dramma del bacino di Castel Gandolfo non rappresenta un caso isolato. L’intera rete dei laghi del Lazio sta registrando una contrazione costante, unita a un surriscaldamento senza precedenti delle acque di superficie:

Lago di Nemi: Riduzione del livello pari a 35 centimetri da inizio estate a metà agosto;

Lago di Vico: Livello sceso di 29 centimetri, con temperature della superficie salite a 28,5 °C (3 gradi in più rispetto allo scorso anno);

Lago di Bracciano: Arretramento di 24 centimetri e acque superficiali che hanno oltrepassato i 29 °C;

Lago di Bolsena: Calo di 22 centimetri e temperature stabilmente sopra i 29 °C.

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