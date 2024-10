Il maquillage di piazza S. Felice da Cantalice

Ogni volta che raccontiamo le iniziative dei Volontari di RetakeRoma di conseguenza inevitabilmente mettiamo in risalto le mancanze di chi nell’istituzione è preposto alla cura e mantenimento del verde pubblico e del decoro del territorio.

Ad un Servizio Giardini senza personale e con risorse quasi inesistenti, le ragazze e i ragazzi di Retake (anche quelli avanti con gli anni al lavoro sono proprio entusiasti come ragazzi) puliscono, eliminano erbacce, mettono a dimora alberi, fiori e cespugli di piante officinali e riescono addirittura a ridipingere un muro zeppo di scritte anche offensive proprio a due passi dall’entrata dalla storica chiesa di San Felice da Cantalice, la prima costruita a Centocelle.

Come al solito decine i sacchi di rifiuti raccolti e differenziati dai volontari che saranno ritirati da Ama con la quale Retake ha concordato la manifestazione.

Prevista per ieri sabato 19 è stata rinviata per il maltempo a domenica 20 ottobre 2024. Oltre trenta i partecipanti, uomini e donne di ogni età, presente, ma ormai non fa più notizia, un nutrito gruppo di ragazzi figli di immigrati cinesi grandi lavoratori e gioiosi nel dare un contributo per mantenere il decoro del territorio in cui risiedono.

E dal V municipio? Questa volta non abbiamo intravisto nessuno, ma nessun problema. Eletti e nominati non faranno mancare i loro Mi Piace su Fb. Di più ormai si sa, non si può proprio pretendere.

