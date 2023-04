Il Mercato Insieme e il parcheggio a poche settimane dalla bonifica… ci risiamo?

Nelle foto e video la situazione che si presentava questa mattina, 5 aprile 2023, nel parcheggio in viale della Primavera, utilizzato sia dai frequentatori del Mercato che dai passeggeri della Metro C, e recentemente bonificato, ma che già subisce il degrado di nuovi sversamenri di pneumatici e rifiuti di vario genere.

Tanti cittadini non sanno, però, che l’area del parcheggio, parte della superficie dove la Edilpark ha realizzato Box venduti a privati e parte del plateatico del Mercatoè stato costruito da “buontemponi” su particelle catastali di proprietà di una Soc. Immobiliare.

Un “errore” non di poco conto su cui solo recentemente si è pronunciato il TAR. Il Comune potrà entrare in possesso delle aree, e trascrivere il relativo atto presso la Conservatoria, solo dietro aver pagato un corrispettivo concordato e in via di liquidazione (si aspettava l’approvazione del Bilancio).

Nel video parliamo anche della scelta – prima con un passaggio nelle Commissioni Commercio ed Ambiente e poi votata a larghissima maggioranza in aula – di destinare alcune aree, tra cui appunto quella del mercato e quella antistante la sede municipale di via Prenestina 510, a zona con Parcometro, da affidare a soggetti privati.

Al momento non di sa se attraverso un affidamento diretto o con Bando Pubblico.

Il parcheggio esterno del Mercato Insieme sarà parcometrato e affidato ad una associazione di parcheggiatori dal venerdì alla domenica dalle 17:00 alle 02:00 e questo – secondo i politici di Torre Annunziata/Perlasca – per migliorare la sicurezza e limitare i danni della movida di piazzale delle Gardenie. Dove, purtroppo, non sono rare risse che in alcuni casi solo per fortuna non hanno avuto esiti gravi.

Tutto sembrava filare liscio sulla scelta del V municipio, ma così non è, visto che dall’Opposizione in Campidoglio arrivano richieste di chiarimenti sull’atto approvato nel parlamentino di via Perlasca ed in particolare su come il Municipio V possa aver deciso di affidare a terzi un bene che non rientra ancora nelle disponibilità del Patrimonio del Comune di Roma.

O aspettiamo con curiosità di conoscere la scelta che faranno al V Municipio per riparare ad una decisione dai tratti decisamente “fantozziana”.