Il Municipio Roma V rinnova il servizio di supporto alle famiglie e ai minori

Il Municipio Roma V ha avviato una nuova gara per la prosecuzione del servizio “Interventi e valutazioni delle relazioni familiari”, già attivo nel territorio con la Determinazione Dirigenziale CF/2323/2024 e in scadenza il 31 marzo 2025.

Il nuovo affidamento coprirà il periodo dal 1° aprile 2025 al 30 novembre 2026 per garantire continuità a un servizio ritenuto fondamentale per il supporto alle famiglie e ai minori.

Il bando è stato pubblicato sulla piattaforma TuttoGare PA e gli operatori economici interessati potranno presentare le proprie offerte entro le ore 12:00 del 4 febbraio 2025.

Obiettivi del servizio

Il progetto mira a supportare le famiglie del Municipio V con una serie di interventi mirati a migliorare le relazioni genitori-figli e a tutelare il benessere psico-fisico dei minori. Tra le attività previste:

Valutazione delle competenze genitoriali, su richiesta dei servizi sociali o dell’Autorità Giudiziaria;

Spazi per il diritto di visita e relazione, come previsti dalla Deliberazione di Giunta Capitolina n. 335/2015, che garantiscono incontri protetti tra genitori e figli in situazioni di difficoltà familiare;

Percorsi di supporto per le famiglie, attraverso un’équipe multi-professionale.

Come sarà organizzato il servizio

Il servizio sarà attivo dal lunedì al venerdì, su appuntamento, con chiusura nei giorni festivi e nel giorno del santo patrono. I locali dovranno essere situati all’interno del Municipio V e messi a disposizione dall’organismo vincitore della gara.

L’équipe di lavoro dovrà includere:

1 coordinatore/supervisore (laurea in Psicologia);

3 educatori professionali (laurea in Scienze della Formazione);

2 psicologi con esperienza in servizi per famiglie e minori;

1 mediatore interculturale per supporto alle famiglie di origine straniera, con competenze specifiche in lingua cinese e bangladese.

Dettagli della gara e modalità di partecipazione

La gara, indetta ai sensi dell’art. 50 del D.Lgs. 36/2023, utilizza il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, con un peso maggiore sulla qualità tecnica rispetto al prezzo (90 punti su 100 assegnati alla parte tecnica).

L’importo complessivo dell’appalto è 226.800€ IVA inclusa (216.000€ base d’asta più IVA al 5%), con un costo mensile stimato di 11.340€.

Il budget è suddiviso in:

2025: 102.060€

2026: 124.740€

Gli operatori economici interessati possono presentare le proprie offerte esclusivamente in modalità telematica sulla piattaforma TuttoGare PA (https://romacapitale.tuttogare.it), entro le ore 12:00 del 4 febbraio 2025.

