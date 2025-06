Il Municipio V accoglie con entusiasmo il desiderio di Claudio Baglioni di esibirsi a Centocelle

«Apprendiamo con grande emozione dalle recenti dichiarazioni di Claudio Baglioni il suo desiderio di tenere un concerto presso l’aeroporto di Centocelle, luogo simbolico del suo quartiere natale. Questo sogno, espresso in occasione della presentazione della riedizione dell’album “La vita è adesso” e del nuovo progetto “Il sogno è sempre”, ci riempie di gioia e orgoglio».

Lo dichiara, in una nota, Mauro Caliste presidente del Municipio V.

«Già nel 2024, – prosegue Caliste – come Presidente del V Municipio, avevo avuto l’onore di rivolgere a Baglioni un invito ufficiale attraverso un videomessaggio, proponendogli di concludere la sua straordinaria carriera artistica con un concerto nel Parco di Centocelle, nel cuore del quartiere che lo ha visto crescere. In quell’occasione, espressi il desiderio condiviso da tutta la comunità di celebrare insieme a lui il suo percorso musicale, rendendo omaggio alle sue radici e al legame profondo con il territorio».

«Oggi, sentire che questo sogno – conclude Caliste – è anche il suo, ci conferma quanto sia forte il legame tra Claudio Baglioni e Centocelle. Sarebbe per noi un immenso onore poter ospitare questo evento, che rappresenterebbe non solo un momento di grande musica, ma anche un simbolico abbraccio tra l’artista e la sua comunità d’origine. Siamo pronti a collaborare con tutte per rendere possibile questo concerto, che potrebbe segnare una tappa memorabile nel “Gran Tour” previsto per il 2026. Un evento che unirebbe storia, emozione e appartenenza, celebrando la carriera di uno dei più grandi cantautori italiani nel luogo dove tutto ebbe inizio».

