Il nido “La Mongolfiera Magica” riaprirà a settembre

Dopo un periodo che alla maggioranza dei residenti del quartiere è sembrato infinito, partono i lavori previsti per il nido “La Mongolfiera Magica” di viale Bardanzellu a Colli Aniene. I lavori programmati sono di manutenzione straordinaria per l’adeguamento normativo in materia di prevenzione incendi.

Il Presidente del IV Municipio Massimiliano Umberti e la Vice Presidente assicurano che la riapertura dell’edificio scolastico è prevista per il primo settembre. Questo è quantomeno auspicabile per dare un servizio scolastico necessario ai piccoli e soprattutto ai loro genitori che hanno obblighi di lavoro da rispettare.

Ecco il messaggio Facebook della dr.ssa Annarita Leobruni: “Sono finalmente iniziati i lavori di ristrutturazione e antincendio del nido “Mongolfiera Magica” nel quartiere di Colli Aniene.

Un’attesa lunghissima, non dipesa dall’amministrazione municipale, che saneremo lavorando sodo, per riaprire il primo settembre ai piccoli utenti e alle loro famiglie. Annarita Leobruni (Vice Presidente Municipio IV)”.

Altri lavori sono partiti nella scuola dell’Istituto Comprensivo Palombini, plesso Ciamician (Rebibbia). Si interverrà su tutte le coperture soprattutto per riaprire la palestra, interdetta da 4 anni per le infiltrazioni, al tetto.

Se ci sarà ancora qualche disagio, non possiamo prevederlo, ma la nostra redazione ha sempre sostenuto la sicurezza delle scuole e riteniamo che qualsiasi lavoro di ristrutturazione degli edifici scolastici è il benvenuto per avere scuole sicure e a misura dei bambini.

