Il pericoloso circuito per le corse clandestine a Centocelle

Centocelle finisce ancora una volta sulla cronaca di Roma del Messaggero (11 settembre 2024), stavolta non per traffici di stupefacenti e/o per atti di delinquenza ad opera del branco, ma per le pericolosissime sfide a tutta velocità di giovani “piloti” che si sfidano nel circuito improvvisato che si snoda su via dei Castani nel tratto che va da piazza San Felice a piazza dei Mirti.

Bolidi che raggiungono in quel breve tratto velocità impressionanti che in caso di incidente potrebbero uccidere persone la cui unica colpa è quella di trovarsi nell’ora e nel luogo sbagliato.

Della questione va ricordato che, oltre un anno e mezzo fa, il consigliere Pietrosanti ebbe con l’allora comandante del Gruppo dei vigili urbani Roberto Stefano un incontro in cui fu affrontato proprio il problema delle corse notturne e la pericolosità di alcuni incroci sia di via dei Castani che della vicina via Tor de Schiavi.

Poi, vuoi per la carenza di risorse economiche e di personale nel gruppo dei vigili urbani (nel quale solo da poche settimane sono arrivate ottantuno nuove unità) e vuoi per gli avvicendamenti dei comandanti da un municipio all’altro, non ci sono state iniziative concrete atte a migliorare la sicurezza stradale.

Ma chissà che adesso finiti sulla cronaca di Roma il V municipio si metta in testa di fare sul serio.

