Il Sindaco e la città rendono omaggio a Papa Leone XIV

La città di Roma accoglie il suo Vescovo.

Domenica 25 maggio, alle 16.15, il sindaco Gualtieri renderà omaggio al Pontefice nella Piazza dell’Ara Coeli, ai piedi della scalinata del Campidoglio.

La cerimonia di saluto avrà luogo lungo il tragitto che porterà Papa Leone XIV verso la Basilica di San Giovanni in Laterano, dove presiederà la celebrazione eucaristica e l’insediamento sulla Cathedra Romana come Vescovo di Roma. Dopo la liturgia, è prevista la benedizione alla città di Roma dalla Loggia centrale della Basilica lateranense.

Alle 19, il Pontefice si trasferirà a Santa Maria Maggiore per un momento di preghiera davanti all’icona mariana della Salus Populi Romani.

La viabilità

Dalle ore 00.00 del 25 maggio è prevista l’istituzione di divieti di fermata.

Zona Esquilino/San Giovanni

Divieto in piazza di Santa Maria Maggiore; via Carlo Alberto, nel tratto compreso tra piazza di S. Maria Maggiore e via Carlo Cattaneo; via dell’Esquilino; piazza dell’Esquilino, nei tratti compresi tra via dell’Esquilino e via Cavour e tra via Cavour e via Liberiana; via Liberiana; via dell’Olmata, lato destro, ultimi 20 metri prima dell’intersezione con via di S. Prassede; via Merulana; piazza di Porta San Giovanni, ambo i lati della carreggiata laterale che conduce al distributore di carburanti della Città del Vaticano; piazza di San Giovanni in Laterano, compresi ambo i lati del tratto di carreggiata compreso tra via Domenico Fontana e via Merulana, inclusa l’intera l’area strutturata a parcheggio adiacente la “Scala Santa”.

Zona Campidoglio/Piazza Venezia

Divieti in via del Teatro Marcello nel tratto compreso tra piazza d’Ara Coeli e via del Foro Olitorio; piazza D’Ara Coeli; via degli Astalli nel tratto compreso tra via di S. Marco e via del Plebiscito; via di San Marco, compreso lo slargo posto alla confluenza con vicolo degli Astalli; largo Berlinguer; via dell’Ara Coeli; via delle Tre Pile.

Previsto, inoltre, dalle 14 di domenica il divieto di transito in via del Teatro Marcello nel tratto e verso compreso tra Vigo Jugario e piazza D’Ara Coeli.

