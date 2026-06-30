Il Tar riapre la macchina del tempo di Acilia: l’Ater deve pagare gli oneri dopo 40 anni, ma il Comune le fa lo sconto

Ci sono cassetti nei meandri del Campidoglio capaci di congelare il tempo e di resistere alle leggi della prescrizione. Lo sanno bene i legali dell’Ater, che si sono visti recapitare dal Tar del Lazio un verdetto che profuma di beffa e di storia urbanistica.

I magistrati di via Flaminia hanno stabilito che l’azienda per le case popolari deve pagare a Roma Capitale le opere di urbanizzazione per i palazzoni di Acilia edificati nei primi anni Ottanta.

Il motivo? Quei debiti non sono mai andati in prescrizione, nonostante sia passato quasi mezzo secolo dal momento in cui gli operai hanno posato l’ultimo mattone.

La sentenza, firmata dal magistrato Giuseppe Licheri e depositata il 22 giugno, mette la parola fine (almeno per ora) a un ricorso sollevato dall’Ater nel 2016.

In quell’anno, la neonata giunta guidata da Virginia Raggi aveva avviato una spietata caccia ai crediti fantasma per risanare le casse comunali, scovando un vecchio conto in sospeso da 1.074.385,92 euro tra oneri di urbanizzazione mai versati, interessi e rivalutazioni.

Il Tar ha dato ragione al Comune sulla legittimità del debito, ma ha concesso una boccata d’ossigeno all’Ater, sforbiciando i calcoli degli uffici capitolini e imponendo una robusta riduzione della cifra.

Il pasticcio degli anni Ottanta e la firma dimenticata

Per capire come un debito possa sopravvivere a quarant’anni di storia cittadina, bisogna riavvolgere il nastro fino al biennio 1982-1984.

Erano gli anni dell’espansione urbanistica fuori dal Grande Raccordo Anulare. Il Comune assegnò all’allora Iacp (oggi Ater) il diritto di superficie per realizzare il Piano di Zona 10V di Acilia.

Le concessioni vennero firmate, le cubature riempite e gli alloggi regolarmente consegnati alle famiglie.

Davanti alla richiesta milionaria del Comune arrivata nel 2016, la difesa dell’Ater sembrava blindata: dopo dieci anni, per il Codice Civile, qualsiasi debito si estingue.

I giudici del Tar hanno però scovato un dettaglio formale che ha ribaltato la partita: tra il Comune e l’Ater non venne mai firmata la convenzione urbanistica definitiva, l’atto madre che regola i rapporti tra chi costruisce e l’amministrazione.

Secondo i magistrati amministrativi:

Il semplice rilascio delle licenze edilizie o l’abitabilità delle case non bastano a far partire il timer della prescrizione.

Senza una convenzione firmata dalle parti, il diritto del Campidoglio a riscuotere i soldi per fogne, strade e lampioni è rimasto congelato in un limbo giuridico. Il tempo, per la cassa del Comune, si è fermato al 1982.

Una tregua armata nella guerra delle tasse

Se il Campidoglio incassa una storica vittoria di principio, l’Ater limita i danni sul piano finanziario. Il Tar ha infatti bocciato i criteri matematici con cui il Comune ha rivalutato il vecchio milione di euro, giudicandoli eccessivi e ordinando un ricalcolo al ribasso.

Si tratta dell’ennesimo capitolo di una “guerra fredda” contabile tra i due colossi romani.

Solo nel recente biennio tra il 2024 e il 2025, l’Ater era riuscita a evitare il crac finanziario vincendo una battaglia da oltre 150 milioni di euro contro i decreti di ingiunzione del Comune per il mancato pagamento di Imu e Tasi sui complessi popolari. Rispetto a quella spaventosa cifra, il milione di Acilia sembra poca cosa, ma la sentenza dimostra che a Roma la burocrazia ha la memoria lunghissima e non dimentica mai un centesimo.

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