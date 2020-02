Il V Municipio e le promesse incompiute

Il V Municipio, territorio pregno di tesori inestimabili è un territorio veramente magnifico.

Via Prenestina angolo di via di Tor Tre Teste, Parco Archeologico di Centocelle, Osteria di Centocelle, Porta Maggiore, Torrione prenestino, Deposito ATAC di Tor Sapienza, Chiesa di Meier, i Colombari di Largo Preneste e di via Olevano Romano, Parco ex Snia, Cisterne, tombe e sepolture, acquedotti, cisterne, ville, basolati di antiche vie, e ancora molto altro, tanto altro.

Fuori d’Italia, la valorizzazione di questi tesori sarebbe cosa ovvia e scontata. Da noi no. Proclami, accordi di programma, bandi, concorsi di idee, convenzioni tra istituzioni sono strumenti utili alla valorizzazione di un territorio straordinario se e solo se, all’annuncio seguisse la realizzazione dei progetti presentati.

Negli ultimi tempi numerose sono state le associazioni culturali hanno lavorato per mostrare le bellezze del V Municipio e sulle pagine di questo giornale spesso sono stati pubblicati articoli di iniziative benemerite in tale direzione: le Camminate Prenestine (sono uno fra i numerosi esempi che si potrebbero citare), organizzate in collaborazione tra più associazioni (Gli Amici del parco, Periferie, Omnia Urbes, Pilloleart) ospitate e accolte dalla Stanza della Cultura (si è dentro una farmacia Federico in via Prenestina 692 e si respira aria di benessere, di cultura, creatività, innovazione, progetti, sogni), l’Ecomuseo Casilino (ormai “luogo” di interesse regionale), le iniziative presso le biblioteche comunali, gli incontri e le visite guidate alla scoperta del territorio.

Le associazioni si impegnano a camminare, parlare, divulgare fin dove possibile. Ma oltre, oltre i confini della burocrazia a loro non è permesso accedere. E così molti di quei progetti e sogni che spesso si leggono negli occhi di coloro che scoprono o riscoprono i tesori di questo territorio rimangono sempre e colpevolmente solo…promesse incompiute!