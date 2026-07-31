“Il Vuoto a cui sfuggono” di Luigi Colantoni a Villa Altieri

Si è conclusa a Villa Altieri la mostra “Il Vuoto a cui sfuggono” dell’artista Luigi Colantoni promossa dalla Consigliera delegata alla Cultura Tiziana Biolghini di Città Metropolitana di Roma per “farci viaggiare insieme all’artista lungo un percorso di introspezione”.

Con una quinta scenografica come Villa Altieri immersa nel verde romano, è stata esposta una collezione di quadri, nati come dialogo con il mondo interiore: un racconto di mondi fantastici e creature ambigue come allegoria della nostra interiorità, una riflessione sul nostro vissuto, sull’identità e la psiche umana, sul nostro animo fino ad arrivare anche alle parti da noi più nascoste.

Luigi Colantoni – come riporta la nota – è un artista la cui passione nasce prima dal fumetto, al quale si avvicina in giovane età, poi da qui nasce la sua passione per il dipingere che lo condurrà alla pittura e in seguito anche ad altre discipline artistiche. Dalla matita e dalla china agli inchiostri, all’acquerello e all’acrilico queste tecniche artistiche vengono utilizzate per trasportarci in un racconto dell’io, del mondo e il rapporto tra essi. Il suo interesse per l’arte nasce dal fumetto, studiando alla Scuola Internazionale di Comics e poi diventa passione per la pittura, studiando all’Accademia di Belle Arti di Roma.

Negli anni sperimenta varie tecniche pittoriche che ritroviamo nei quadri esposti nella mostra a Villa Altieri: dall’acquerello alla china, i markers, i carboncini, gli inchiostri. L’artista nelle sue opere vede oltre il male, anche se a prevalere sono i colori scuri , non vi è mai assenza di luce che, attraverso la scelta di colori caldi, fa emergere sempre sprazzi di speranza.

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