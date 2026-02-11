Improvvisa scomparsa di una piccola alunna dell’Istituto Comprensivo Tullio De Mauro

«Come Assessora alla scuola del Municipio Roma IV esprimo il mio profondo cordoglio per la scomparsa improvvisa di una piccola alunna dell’Istituto Comprensivo Tullio De Mauro. Con il Presidente Massimiliano Umberti ci stringiamo con dolore alla comunità scolastica, alla Dirigente scolastica, alle insegnanti e agli insegnanti, ai bambini e alle bambine, colpiti da una perdita che lascia sgomenti».

Cosi in un post Annarita Leobruni, Vice Presidente Municipio IV.

«Il Municipio Roma IV – prosegue – è vicino, con rispetto e partecipazione, alla famiglia in questo momento di immenso dolore. Mai si dovrebbe essere costretti a salutare una bambina o un bambino prima del tempo».

