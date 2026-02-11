Categorie: Comunicati Stampa
Improvvisa scomparsa di una piccola alunna dell’Istituto Comprensivo Tullio De Mauro

Il cordoglio del Presidente e della vice presidente del IV Municipio

Comunicato Stampa - 11 Febbraio 2026

«Come Assessora alla scuola del Municipio Roma IV esprimo il mio profondo cordoglio per la scomparsa improvvisa di una piccola alunna dell’Istituto Comprensivo Tullio De Mauro. Con il Presidente Massimiliano Umberti ci stringiamo con dolore alla comunità scolastica, alla Dirigente scolastica, alle insegnanti e agli insegnanti, ai bambini e alle bambine, colpiti da una perdita che lascia sgomenti».

Cosi in un post Annarita Leobruni, Vice Presidente Municipio IV.

«Il Municipio Roma IV prosegueè vicino, con rispetto e partecipazione, alla famiglia in questo momento di immenso dolore. Mai si dovrebbe essere costretti a salutare una bambina o un bambino prima del tempo».

