In direzione ostinata e contraria, l’8 Marzo non è mai stata una Festa

“La Storia è fatta dalle forze in gioco, dai protagonisti e dai testimoni e non certo dagli Storici. Essi possono al massimo indagarla, verificarla e raccontarla.” (Teresa Mattei,1921-2013, Chicchi, Partigiana combattente e, a 25 anni, Madre Costituente)

*****

Per tutto il tempo del regime fascista le donne non ebbero mai una loro Giornata. Nella concezione fascista del loro essere, esse dovevano infatti solo badare alla casa e ai figli (di cui dovevano essere fattrici abbondanti per donare soldati alla Patria in armi) ed essere totalmente sottomesse al volere dei mariti. Poi venne la lotta di Resistenza e le donne affermarono – con forza – la loro presenza nella società italiana e la loro capacità di “essere e fare”, spesso come – e meglio – degli uomini (intesi qui come maschi).

Poi venne la Liberazione, l’Italia democratica e il voto alle donne (per la prima volta il 10 Marzo 1946) e si pensò di ripristinare la Gionata Internazionale della Donna, che per lungo tempo non si era ricordata. E dunque questa celebrazione riprese vigore, anche se le donne non avevano raggiunto la parità dei diritti con i maschi e pativano ancora molte discriminazioni di genere (la Riforma del Diritto di Famiglia vedrà la luce in Italia solo nel 1975, a trent’anni dalla Liberazione).

Dunque, nel 1946, di pensò di ripristinare quella celebrazione, si pensò ad un colore (e ad un fiore) che la rappresentasse e si scelse il viola (della violetta) che era stato il simbolo della sinistra europea.

Teresa, “quella della Mimosa”

Ma come ci ricorda la Storia: “A quella prima scelta si opposero diverse rappresentanti dell’UDI, l’Unione Donne Italiane, associazione nata poco tempo prima. E, in particolare, Teresa Mattei, giovane militante comunista, fiera oppositrice del regime fascista, ex partigiana (nome di battaglia “Chicchi”), che di lì a poco sarebbe stata eletta nell’Assemblea Costituente, la più giovane delle Ventuno donne che entrarono per la prima volta a Montecitorio. Al posto della violetta, fiore bello ma troppo caro, Teresa e altre compagne dell’UDI (in primis Rita Montagnana e Teresa Noce, anche loro future Madri Costituenti) proposero la mimosa. Si trattava di un fiore che sbocciava ai primi di marzo, costava poco, si trovava dappertutto. Il suo colore giallo simboleggiava la luce, l’energia, la forza. Apparentemente fragile, la sua pianta era in realtà resistente, capace di attecchire ovunque. E poi – lo ricordò la stessa Teresa Mattei – la mimosa era il fiore donato dai partigiani alle staffette: «Mi ricordava la lotta sulle montagne e poteva essere raccolto a mazzi e gratuitamente».

Teresa, la mimosa e l’Articolo 3 della Costituzione

“Un fiore che tutte potevano cogliere, che tutte potevano indossare. Un fiore che in qualche modo simboleggiava quella battaglia per la parità che di lì a poco Teresa Mattei avrebbe continuato a combattere nell’Aula di Montecitorio. Teresa partecipò ai lavori dell’Assemblea costituente senza farsi intimidire: con la stessa forza, tenacia, limpida fierezza con cui, anni prima, ancora studentessa, aveva protestato contro un professore venuto a indottrinare i ragazzi sulle leggi razziali appena emanate dal regime.

E pochi giorni dopo l’8 marzo 1947, Teresa intervenne in Aula, con parole che trasformeranno uno dei principi fondamentali della nostra Costituzione, l’Articolo 3, da mera affermazione formale di uguaglianza, a programma sostanziale per l’effettivo raggiungimento di quella parità, in ogni angolo e settore della vita pubblica e privata. Queste le sue parole:

“È purtroppo ancora radicata nella mentalità corrente una sottovalutazione della donna, fatta un po’ di disprezzo e un po’ di compatimento […]. Occorre che questo ostacolo sia superato. L’articolo 7 [futuro articolo 3, ndr] ci aiuta, ma esso deve essere accompagnato da una profonda modificazione della mentalità corrente, in ogni sfera, in ogni campo della vita italiana […]. Per questa ragione io torno a proporre che sia migliorata la forma del secondo comma nel seguente modo: È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli d’ordine economico e sociale che limitano «di fatto» — noi vogliamo che sia aggiunto — la libertà e l’eguaglianza degli individui e impediscono il completo sviluppo della persona umana”.”

“Teresa continuerà a lottare per la piena parità fino alla sua morte, nel 2013. Consapevole che, anche se sancita nero su bianco nella legge fondamentale dello Stato, la battaglia per conquistarla pienamente non era ancora vinta. Lungimiranza, ma anche fiducia. E consapevolezza dei grandi traguardi raggiunti. Come ebbe a dire molti anni dopo l’esperienza nella Costituente: «Ancora oggi a tanti anni di distanza, mi commuovo quando vedo nel giorno della festa della donna tutte le ragazze con un mazzolino di mimosa e penso che tutto il nostro impegno non è stato vano».

******

“Ventuno, le donne che fecero la Costituzione”

“Chi sono le ventuno donne che hanno contribuito all’elaborazione della Costituzione italiana? Quali sono le loro storie, la provenienza, le battaglie che hanno portato avanti, sacrificando spesso la vita privata e la propria famiglia in nome di un bene comune? Questo libro prova a raccontarlo attraverso le loro stesse voci, con una narrazione in prima persona che restituisce ai lettori la passione di chi ha partecipato alla ricostruzione di un Paese appena uscito da una devastante guerra. Il testo, rivolto agli studenti delle scuole secondarie di I e II grado, intende ricordare quelle figure, spesso dimenticate, che hanno lottato senza mai tirarsi indietro e mostrare quanta strada ci sia ancora da fare, oggi, per attuare i princìpi e le battaglie di ieri.”.

******

Le donne e il lavoro

Costituzione della Repubblica Italiana, Articolo 37:

“La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore. Le condizioni di lavoro devono consentire l’adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale adeguata protezione.”.

La realtà

L’Italia si colloca tra i Paesi con il tasso di occupazione femminile più basso dell’Unione Europea (UE), pari al 55%, una percentuale decisamente inferiore alla media europea del 69.3% (Eurostat 2022). Questo dato è ulteriormente aggravato dalla segregazione occupazionale in determinati settori. Il gender gap resiste nel mondo del lavoro, con una forbice ancora troppo ampia nel nostro Paese.

Secondo l’Inps, infatti, le retribuzioni medie settimanali lorde degli uomini nel 2023 sono state in media pari a 643 euro, superiori del 28,34% rispetto ai 501 euro medi percepiti dalle donne.

Dunque, una Giornata Internazionale da celebrare per ricordare che è ancora lungo il cammino da fare per un’effettiva parità tra uomini e donne (che poi vuol dire piena e concreta applicazione di quell’Articolo 3 della Costituzione) e vuol dire battersi contro ogni forma di discriminazione e violenza di genere e vuol dire anche battersi per cercare di fermare il contatore dei femminicidi che – ad oggi – segna il numero di dieci donne uccise, mentre nel 2024 si era fermati sul numero 100.

ALLE NOSTRE COMPAGNE E A TUTTE LE DONNE: BUONA “GIORNATA INTERNAZIONALE DELLA DONNA”!

