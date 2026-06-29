In piazza Pio Pecchiai finalmente tagliata l’erba alta e secca

Dopo ripetute segnalazioni e solleciti ad intervenire da parte del CdQ Villa de Sanctis anche via e-mail al direttore dell’ufficio del verde municipale, l’intervento sollecitato la scorsa settimana anche all’assessore Edoardo Annucci èstato eseguito.

Si chiude, ma solo per piazza Pio Pecchiai una di vertenza tra CdQ e il municipio V competente per la materia.

Purtroppo, quella della manutenzione del verde stradale, e non solo, è una pagina nera nella manutenzione del verde stradale. Del resto basta un veloce sguardo sull’aiuola spartitraffico tra via Balzani e Ferraironi dove all’erba alta e secca (ci sono anche dei cipressi) oltre ai resti di una rete in plastica arancione che fu messa per tenere in sicurezza un enorme traliccio in metallo che vi volò in occasione dell’esplosione del serbatoio del GPL il 4 luglio del 2025 rimosso dopo mesi.

C’è poi l’erba alta e secca nello square centrale di via O. Petrini e in quello di viale della Primavera, tra l’altro pericolosa anche per la viabilità oltre che la possibilità di incendi.

Insomma non è possibile continuare a dare servizi su lamentele e sollecitazioni da parte di Comitati e Cittadini, crediamo che sia ormai indispensabile procedere con una programmazione degli interventi cadenzata e certa monitorando la situazione da parte di chi ne ha la responsabilità ed è retribuito per farlo.

Altra nota dolente è la rimozione dei resti delle avvenute potature con una certa immediatezza, cosa che pur se sollecitata con e-mail non è avvenuta. È il caso della potatura di un enorme albero di alloro su viale della Primavera/via delle Albizie.

Quintali di rami ormai secchi che da oltre tre mesi restano lì a terra ormai semi sepolti dalla vegetazione. Insomma, si può fare di più e meglio … ed è tempo di farlo, o no?

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.

Sostieni il nostro lavoro indipendente Anche un piccolo contributo fa la differenza