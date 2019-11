In visita alla Crypta Balbi

Domenica 1 dicembre, alle ore 16,00 in occasione della prima domenica del mese e della possibilità dell’accesso gratuito ai musei statali, Omnia Urbes e L’Incontro propongono una visita guidata presso la Crypta Balbi, un museo purtroppo poco conosciuto ai più.

Roma non finisce con la fine del suo impero, continua e vivere e rimanere vitale anche dopo, anche se in forme ed attività diverse., i suoi monumenti, i suoi spazi pubblici trovano nuovi modi per continuare ad essere parte della città.

Un teatro antico, viene riutilizzato e riadattato alle nuove esigenze del vivere quotidiano permettendo a noi, oggi, di poter ammarare e coprire una Roma diversa, quotidiana, sempre prona a rimodellarsi ma sempre affascinante ed unica!

Uno scavo che ha compreso un intero isolato, una musealizzazione moderna e rispettosa, un percorso attraverso la storia!

Per la visita è necessaria la prenotazione.

Il contributo per la visita è di 12 euro i partecipanti adulti, 5 euro per i ragazzi e gratis per i bambini (fino a 12 anni compiuti).

Se non si raggiungerà il numero minimo di 8 iscritti entro le 24 ore precedenti la visita, questa sarà annullata e tutti gli iscritti verranno avvisati tempestivamente.

E’ possibile prenotarsi inviando una mail all’Associazione Culturale OMNIA URBES

omnia.urbes@gmail.com

o all’Associazione l’Incontro

culturalelepetit@gmail.com

oppure telefonando all’archeologa Olga Di Cagno al numero 3299729784

O. D. G.