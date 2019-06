Incendio in via Teano: bruciati rifiuti in una discarica a cielo aperto

Ieri notte sono stati costretti a chiudere le finestre gli abitanti della zona a causa del fuoco e dei miasmi sprigionati da un vasto incendio di immondizia in via Teano. Le squadre del comando dei vigili del fuoco di Roma sono intervenute per dei rifiuti in fiamme (materiali plastici vari) in una vecchia e fatiscente struttura muraria (circa 200 metri quadrati ), posta su di un terreno privato. L’alta la colonna di fumo era ben visibile da chilometri di distanza.

Sul posto una Squadra di pompieri, un’autobotte, il carro autoprotettori, Personale GOS (Gruppo Operativo Speciale ) ed il Capo Turno Provinciale. I pompieri intervenuti hanno spento le fiamme e hanno smassato il materiale del rogo.

Le operazioni di spegnimento si sono concluse intorno alle 8:00 di oggi. Non si lamentano feriti o intossicati. Sono da accertare le cause, sulle quali stanno indagando i carabinieri intervenuti sul posto assieme ai pompieri.