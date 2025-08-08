Incendio lungo la Pontina: traffico in tilt e corsie chiuse

Fiamme e fumo hanno paralizzato la Pontina nel pomeriggio di venerdì 8 agosto. Un incendio di sterpaglie è divampato intorno alle 15.30 a ridosso della carreggiata, a poco più di due chilometri dall’incrocio di Castel Romano/Trigoria, costringendo le autorità a chiudere temporaneamente la strada in entrambe le direzioni.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e diverse pattuglie della polizia locale per mettere in sicurezza l’area e gestire la viabilità. Una densa colonna di fumo, visibile a grande distanza, ha reso necessario il blocco del traffico per circa un’ora, fino alla riapertura parziale avvenuta intorno alle 16.30, con transito a carreggiata ridotta.

Luceverde ha segnalato lunghe code e rallentamenti a tratti, in particolare tra l’incrocio con il Grande raccordo anulare (km 11,3) e quello di Pratica di Mare/Torvajanica (km 20,4). Le cause del rogo restano in corso di accertamento.

