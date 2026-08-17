Incendio sulla Laurentina, cessato l’allarme: i test di Asl e Arpa escludono amianto e diossina

L’emergenza incendio che ha tenuto in ansia il quadrante sud della Capitale è ufficialmente rientrata.

Nel corso di un summit operativo convocato per tracciare il bilancio della situazione in via Laurentina — a cui hanno preso parte il Municipio IX, il Gabinetto del Sindaco, la Protezione Civile capitolina, i Vigili del Fuoco, la Polizia Locale, l’Asl, Arpa Lazio e i dipartimenti competenti — è arrivata la conferma del ritorno alla normalità.

I Vigili del Fuoco hanno comunicato la definitiva estinzione del rogo a partire dalla tarda mattinata, a conclusione delle delicate operazioni di bonifica e spegnimento delle ultime fumate sotterranee.

Nessuna traccia di amianto, diossine sotto i limiti OMS

Sul fronte della sicurezza sanitaria, le verifiche eseguite dagli enti regionali e locali tracciano un quadro rassicurante per la popolazione:

I test sull’amianto: I campionamenti effettuati dall’Asl hanno dato esito negativo sia nel punto dell’incendio che nei quartieri limitrofi, compresi i perimetri degli istituti scolastici della zona;

I rilevamenti Arpa: Le analisi condotte tra l’8 e il 12 agosto hanno registrato livelli di diossina compresi tra 0,06 e 0,08 pg/m³, parametri ampiamente inferiori alla soglia d’attenzione indicata dall’Organizzazione Mondiale della Sanità per i contesti urbani;

Il trend: Dopo i picchi isolati emersi durante i primi roghi dello scorso 26 luglio, i dati confermano un crollo costante e progressivo delle sostanze inquinanti nell’aria.

L’area resta sotto sequestro per le indagini Nonostante il cessato allarme ambientale, l’intera zona colpita dai roghi rimane sotto sequestro giudiziario. Sull’origine degli incendi prosegue il lavoro d’indagine delle forze dell’ordine e della Magistratura per accertare eventuali responsabilità dolose o colpose. Il tavolo di coordinamento tra le istituzioni rimarrà attivo per monitorare il sito e garantire comunicazioni tempestive ai cittadini.

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