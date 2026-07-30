Incendio sulla Laurentina, i dati di ARPA: diossine sopra il livello di attenzione dopo il rogo

I timori dei residenti del Municipio IX trovano una prima rispondenza nei dati ufficiali.

Le campionature effettuate da ARPA Lazio a seguito del violento incendio divampato lo scorso 26 luglio in via Laurentina hanno evidenziato la presenza di diossine nell’aria sopra le soglie di attenzione, accendendo il dibattito sulla sicurezza ambientale e la tutela della salute pubblica nei quartieri sud della Capitale.

I dati dell’Arpa: valori di diossina a 0,39 pg/m³ e analisi in corso

I rilievi dell’agenzia regionale delineano un quadro che richiede attento monitoraggio:

Il picco di diossina: L’Arpa ha registrato una concentrazione di diossine pari a 0,39 pg/m³. L’ente ha specificato che il superamento della soglia di 0,3 pg/m³ attesta in modo inequivocabile la presenza di una sorgente inquinante concentrata, riconducibile alla combustione del rogo.

Le altre sostanze: Sono attualmente in corso gli approfondimenti di laboratorio sui campioni per verificare l’eventuale dispersione di benzo(a)pirene e di PCB (policlorobilfenili).

L’appello a Gualtieri: “Attivare le misure di precauzione e informare la città”

I risultati hanno innescato la presa di posizione politica dei rappresentanti di Azione. In una nota congiunta, i consiglieri capitolini Flavia De Gregorio e Antonio De Santis, assieme ai consiglieri del Municipio IX Marco Muro Pes e Fulvio Bellassai, sollecitano azioni immediate da parte del Campidoglio:

“I dati diffusi da ARPA Lazio impongono prudenza e la piena applicazione del principio di precauzione. Chiediamo al Sindaco di Roma, nella sua veste di prima autorità sanitaria cittadina, di adottare con la massima tempestività i provvedimenti necessari indicati dagli enti ambientali e sanitari. È indispensabile assicurare ai residenti un flusso informativo costante, trasparente e chiaro sui rilievi in corso e sulle norme di comportamento da osservare”.

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