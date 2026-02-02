Infernetto, ladri incastrati dalle telecamere: il proprietario ne blocca uno in giardino

Nonostante l’ora tarda, l’occhio elettronico della videosorveglianza non ha tradito le aspettative. Il proprietario di un’abitazione ha notato un giovane di 25 anni aggirarsi nel proprio cortile con l’intento di sottrarre una bicicletta. I fatti sono accaduti all’Infernetto.

L’intervento e il fermo

Senza esitare, l’uomo è sceso nel giardino riuscendo a immobilizzare il 25enne prima che potesse darsi alla fuga. All’arrivo delle pattuglie della Polizia di Stato, il giovane è stato preso in consegna dagli agenti.

Durante le fasi del blocco, un secondo soggetto (il palo) è riuscito inizialmente a scappare, facendo perdere le proprie tracce tra le strade del quartiere.

La fuga breve e il secondo tentativo

Il complice, un romano di 30 anni, non si è però dato per vinto. Pochi minuti dopo la fuga, è stato individuato in via Ermanno Wolf Ferrari mentre tentava di introdursi nel vialetto di un’altra villa.

La sua corsa è finita proprio davanti agli agenti che lo stavano cercando: nel corso della perquisizione è stato trovato in possesso di due tenaglie, attrezzi pronti per scassinare cancelli o lucchetti.

I provvedimenti

Entrambi i soggetti sono stati tratti in arresto con l’accusa di tentato furto aggravato in concorso e possesso di arnesi atti allo scasso.

