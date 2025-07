Infernetto, nuova Casa Sociale per gli anziani e per il quartiere

Firmata la convenzione con l’Aps C.A.S.T.I. per la gestione della inauguranda CSAQ, (Casa Sociale delle Persone Anziane e del Quartiere), la decima nel Municipio, nel quartiere Infernetto, aperta in un bene confiscato alla criminalità organizzata.

A darne notizia l’assessora alla Politiche Sociali Denise Lancia, che esprime grande soddisfazione per l’obiettivo raggiunto, precisando che l’immobile è stato completamente ristrutturato e reso a norma grazie all’intervento della dIrezione tecnica del Municipio X.

“Finalmente anche nel quartiere Infernetto ci sarà uno spazio di socialità di cui era privo“‘ – dichiara l’Assessora.

“La CSAQ – aggiunge la Presidente della Commissione Politiche Sociali e abitative Mirella Arcamone – sarà un luogo aperto, di aggregazione e socialità per tutto il quartiere. Sarà inaugurata il prossimo 5 settembre alle ore 11, ed è la prima istituita sul territorio capitolino con il nuovo regolamento, approvato dall’assemblea capitolina con deliberazione n.103 del 25.03 2023, che ha trasformato i centri anziani in Case sociali degli anziani e del quartiere“.

Nell’immagine l’assessora Denise Lancia insieme alla Presidente Mirella Arcamone, il direttore del Municipio X Marcello Visca e Manuela Dainotto, responsabile dell’Aps C.A.S.T.I.

