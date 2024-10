IV Municipio. Nasce la Scuola Italo-Coreana all’IC Achille Tedeschi

Ieri il IV Municipio è sbarcato in Corea del Sud. Il Presidente Umberti e la Vicepresidente Leobruni hanno incontrato l’Ambasciatore Coreano Seong-Ho Lee per condividere un progetto meraviglioso sul nostro territorio.

Partirà a novembre la scuola Italo-Coreana di Roma, all’Istituto Comprensivo Achille Tedeschi, uno scambio culturale importantissimo, dove i piccoli e grandi cittadini coreani e italiani, impareranno a condividere e conoscersi.

«Giornata storica per il IV Municipio – ha commentato il presidente Massimiliano Umberti – che attraverso questo progetto conferma la volontà di valorizzare la diversità e l’importanza di conoscere l’altro. Costruiamo valori per le attuali e future generazioni. Le adesioni già sono tante e ci aspettiamo dalla cittadinanza ampia partecipazione.

In questo momento in cui il panorama internazionale è intriso di guerre, ferite sociali, divisioni, il nostro Municipio è un Municipio che lavora per la pace, la condivisione, l’integrazione dei popoli.

Un Municipio che non si chiude all’interno del suo territorio, ma si apre al mondo con la consapevolezza che da soli si va veloci, ma insieme si va lontano.

Grazie alla Dirigente scolastica Marilisa Bencivenga e a tutto l’Istituto perché senza di loro sarebbe stato impossibile tutto questo, all’Ambasciatore Seong-Ho Lee, e al maestro Itae Park per averci dato questa possibilità».

