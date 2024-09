Ivan Juric è il nuovo allenatore della Roma

Il tecnico croato, ex Torino, ha già preso in mano le redini della prima squadra giallorossa, dirigendo da ieri mercoledì 18 settembre, il suo primo allenamento a Trigoria.

Una mossa fulminea da parte della società, che ha prontamente scelto il sostituto di Daniele De Rossi.

L’esonero di De Rossi è stato un vero colpo di scena. L’ex capitano era già a Trigoria per preparare la seduta mattutina quando è stato convocato dalla dirigenza Friedkin, che gli ha comunicato la decisione.

Il mito romanista ha pagato il prezzo di un avvio di stagione disastroso, con tre pareggi e una sconfitta casalinga contro l’Empoli nelle prime quattro giornate, oltre alle divergenze sulla gestione del mercato.

Dopo un tentativo fallito per Stefano Pioli, i Friedkin non hanno perso tempo, puntando subito su Juric, libero dopo l’esperienza al Torino. Il croato è sbarcato nella Capitale intorno all’ora di pranzo, e in poche ore ha raggiunto un accordo con la Roma.

Juric ha firmato un contratto fino a giugno 2025, con uno stipendio di circa 2 milioni di euro. Il contratto si rinnoverà automaticamente in caso di qualificazione alla prossima Champions League, principale obiettivo stagionale del club.

Ecco il comunicato ufficiale del club:

“L’AS Roma è lieta di annunciare Ivan Juric come nuovo Responsabile Tecnico della Prima Squadra fino al 30 giugno 2025. Nato in Croazia nel 1975, Juric ha una lunga carriera da calciatore tra Croazia, Spagna e Italia, prima di intraprendere il percorso da allenatore. Ha iniziato con il calcio giovanile, diventando poi assistente di Gian Piero Gasperini.

Nel 2016-17 ha debuttato in Serie A sulla panchina del Genoa, dopo aver conquistato una storica promozione con il Crotone. Dal 2019 al 2021 ha guidato l’Hellas Verona, assicurando due salvezze consecutive e valorizzando numerosi talenti. Nel 2021 ha preso le redini del Torino, diventando uno degli allenatori più longevi nella storia recente del club. Benvenuto e buon lavoro, Ivan!”

