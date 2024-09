Terremoto in casa Roma: Daniele De Rossi sollevato dall’incarico

Daniele De Rossi non è più l’allenatore della Roma. Stamattina è arrivato l’annuncio shock dai Friedkin: DDR è stato sollevato dal suo incarico. Una decisione inaspettata e controversa che ha fatto tremare i cuori dei tifosi e scosso l’intero ambiente giallorosso.

“L’AS Roma comunica di aver sollevato Daniele De Rossi dall’incarico di allenatore della Prima Squadra. La scelta del Club,” si legge, “è stata presa nell’interesse della squadra, per riprendere immediatamente il percorso prefissato, in un momento cruciale in cui la stagione è appena iniziata.

A Daniele, che rimarrà per sempre una colonna del Club giallorosso, va il nostro sincero ringraziamento per l’impegno e la dedizione dimostrati nei mesi scorsi.

Maggiori dettagli sulla nuova guida tecnica seguiranno presto”, conclude la nota ufficiale, diffusa subito dopo l’arrivo dei Friedkin a Trigoria. De Rossi aveva da poco rinnovato il contratto con la Roma al termine della scorsa stagione.

Sulla sua testa ha pesato un inizio di stagione da incubo. La Roma ha raccolto solo tre punti in quattro partite, contro Genoa, Cagliari, Juventus ed Empoli, con quest’ultima che ha inflitto una sconfitta dolorosa all’Olimpico. I giallorossi hanno mostrato grosse difficoltà in attacco, segnando appena due gol. Questo trend negativo è stato fatale per DDR, costandogli la panchina della sua amata Roma.

A colpire nel segno sono state anche le parole profetiche di Francesco Totti. In una recente intervista, l’ex capitano aveva avvertito: “Daniele è il parafulmine. Deve dialogare con chi di dovere e soprattutto farsi rispettare. Altrimenti ci rimetterà lui. Il rischio è che faccia la fine di Mourinho.” Un avvertimento che si è concretizzato in pochi giorni.

De Rossi aveva preso le redini della squadra a gennaio, subentrando a Mourinho dopo la sconfitta contro il Milan a San Siro. Sotto la sua guida, la Roma aveva messo in mostra un calcio piacevole, conquistando 17 vittorie, 15 pareggi e altrettante sconfitte in 47 partite. La scorsa stagione si era conclusa con un sesto posto e una semifinale di Europa League.

Ora, l’AS Roma è alla ricerca di un nuovo allenatore. Tra i nomi più gettonati spuntano due figure di rilievo del calcio italiano, attualmente senza squadra: Massimiliano Allegri, esonerato dalla Juventus, forte di un palmarès ricco con sei scudetti e otto trofei nazionali, e Stefano Pioli, che ha chiuso il suo ciclo al Milan dopo aver portato a casa uno scudetto, e che conosce già l’ambiente romano avendo allenato la Lazio.

Nella rosa dei candidati c’è anche Patrick Vieira, ex giocatore di Juve, Inter e Milan, rimasto libero dopo l’esperienza al Strasburgo.

Questo articolo è stato utile o interessante?

Sostieni Abitarearoma clicca qui! ↙

clicca qui! ↙