La 59ª edizione del Trofeo Giorgio Bravin, Memorial Sandro Giorgi

Sabato 13 giugno 2026 nello Stadio Paolo Rosi di Roma torna il tradizionale Trofeo Giorgio Bravin, la più longeva e partecipata manifestazione giovanile nazionale di atletica leggera, giunta quest’anno alla 59ª edizione.

L’evento, organizzato da Asi, quest’anno acquisirà ancor maggior significato e assumerà la denominazione di 1° Memorial Sandro Giorgi, per ricordare la figura dello storico organizzatore che ne ha curato tutte le edizioni sin dall’inizio della sua lunga e gloriosa storia, recentemente scomparso lasciando un vuoto incolmabile sotto il profilo umano e professionale per la passione con la quale ha sempre dedicato tutta la sua vita di dirigente allo sport, all’atletica e ai giovani.

La figura di Sandro Giorgi sarà ricordato nel corso del pomeriggio di gare con la partecipazione dei familiari, del presidente di Asi Claudio Barbaro, del presidente del Coni Lazio Alessandro Cochi, di altri dirigenti dello sport romano e di tante persone che hanno avuto modo di apprezzarlo come dirigente e come uomo.

Il Trofeo Bravin, riservato alle categorie Cadetti/e, Allievi/e e paralimpici in passato ha visto la partecipazione di tanti talenti che hanno poi conquistato medaglie olimpiche e titoli mondiali.

Pietro Mennea, Gabriella Dorio, Donato Sabia, Francesco Panetta, Marco Todeschini, Nadia Dandolo, Andrea Benvenuti, Giuseppe D’Urso e, più recentemente, Lorenzo Patta, Dalia Kaddari e Mattia Furlani sono solo alcuni dei nomi più illustri che hanno scritto il loro nome nell’albo d’oro della manifestazione.

Insieme a loro tanti ragazzi e ragazze che oltre alla partecipazione gare hanno avuto modo, anno dopo anno, generazione dopo generazione, di vivere momenti di grande coesione e confronto che andranno al di la degli aspetti tecnici e rimarranno scolpiti per sempre nelle loro memorie.

Le gare prenderanno il via nell’impianto romano alle 14.30 e si concluderanno alle 20.10 e vedranno protagonisti su piste e pedane tutti i migliori giovani delle due categorie. Prevista la partecipazione di oltre 700 atleti provenienti da Emilia Romagna, Toscana, Umbria, Lazio, Campania, Abruzzo, Molise, Marche, Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna.

Ai migliori risultati tecnici della categoria allievi/e e della categoria cadetti/e sarà assegnato il 1° Trofeo Sandro Giorgi istituito quest’anno in memoria del compianto dirigente.

Il Trofeo G.Bravin da quest’ anno sarà assegnato Il Trofeo Bravin quest’anno sarà assegnato alle società prime classificate nel femminile e nel maschile.

Il presidente di Asi Nazionale Claudio Barbaro ha voluto sottolineare quanto quest’anno la manifestazione rivesta un’ importanza davvero speciale.

“ Questa edizione del Trofeo Bravin ha un significato particolare: è la prima che si svolge senza colui che, fin dalle origini, ne è stato il punto di riferimento. Sarà un’occasione per ricordare ancora una volta Sandro Giorgi e per continuare a percorrere la strada che ha tracciato con passione, competenza e una profonda conoscenza dell’atletica leggera. Grazie al suo impegno, il Trofeo Bravin è diventato un punto di riferimento unico per i giovani che si avvicinano a questo sport e un ricordo speciale per tanti campioni che, passati per questa manifestazione, ritrovano il ricordo delle proprie origini “.

IL PROGRAMMA DELLE GARE E MINIMI DI PARTECIPAZIONE

CADETTE: 80 (11”20) – 300 (46”00) – 1000 (3’30) – 80 hs (14”00) – 300hs (53”24) – 4×100 – ALTO (1,40) – LUNGO (4,65) – PESO (8,50) – GIAVELLOTTO (22,00)

CADETTI : 80 (10”34) – 300 (41”10) – 2000 (6’30) – 100 hs (16”50) – 300hs (47”00) – 4×100 – ALTO (1,60) – LUNGO (5,35) – PESO (10,00) – GIAVELLOTTO (30,00)

ALLIEVE : 100 (13”50) – 400 (1’05”00) -1500 (5’15”00) – 4×100 – ALTO (1,45) – TRIPLO (10,30) – PESO (8,00) – GIAVELLOTTO (23,00)

ALLIEVI: 100 (11”84) – 400 (55”00) – 3000 (11’00”00) – 4×100 – ALTO (1,65) – TRIPLO (12,50) – PESO (10,20) – GIAVELLOTTO (34,00)

PARALIMPICI 100m ad inviti

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