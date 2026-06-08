Zerrad Mohamed e Chiara Collatina vincono la CronoTuscolo 2026

La CronoTuscolo 2026, corsa podistica di km 10,2 si è svolta nel Comune di Frascati (Roma) domenica 7 giugno 2026 ed è stata organizzata dalla ASD Filippide Runners Team, inserita nel Calendario Podistico Reginale FIDAL. Il segnale di partenza è stato dato con qualche minuto di ritardo rispetto a quello delle ore 9.

Fra i 600 concorrenti era inclusa la partecipazione dei Ragazzi del Club Atletica Centrale-Atletica 360 gradi settore sport e disabilità accompagnati da volontari, istruttori genitori capitanati magistralmente da Leonardo Zerulo.

Il numeroso Gruppo di questi splendidi ragazzi grandi e piccoli con disabilità tutti con t-shirt rossa con loro vivacità ed l’entusiasmo hanno arricchito generosamente l’evento sportivo trasformandolo in un potente veicolo di inclusione e crescita anche emotiva.

Il percorso della gara di 10,2 km (8,4 km su asfalto e 1,8 km su sterrato) è stato impegnativo, con un dislivello di 256 metri.

Le premiazioni si sono svolte sul posto a fine gara nella piazza e area antistante il Parco dell’Ombrellino alla presenza di Michele Gregoraci e gli sponsor della manifestazione sportiva.

Classifica uomini – Il primo atleta al traguardo: Zerrad Mohamed X Solid Sport Lab ASD ( 00:40:17), seguito da Matteo Noro Oiano Piano ma Arriviamo SSD A RL, ( 00;40:24, e al terzo posto da Emanuele Bastanielli LBM Sport Team (00:41:04)

Classifica donne – Vince Chiara Collatina ASD Atletica la Sbarra Roma (00:47:20) al secondo posto si è classificata Veronica Correale X Solid Sport LAB ASD ( 00:48: 34), Daniela Di Biaggio A.S.D. GO Rinning (00:48:40) si è aggiudicato il terzo posto .

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