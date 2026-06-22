Michele Prova e Marzia Keller vincono la Palestrina Archeologica

Domenica 21 giugno 2026 si è svolta a Palestrina, con grande partecipazione di atleti e di pubblico la XI edizione della Palestrina Archeologica – Trofeo Gianluca Pompili, gara competitiva di corsa podistica su strada a carattere regionale della distanza di km 9,6.

La gara, organizzata dall’Associazione Sportiva Dilettantistica Palestrina Running, sotto l’egida della FIDAL, con il patrocinio del Comune di Palestrina e la collaborazione della ProLoco, ha preso il via alle ore 9.00 in Viale della Vittoria a Palestrina.

Tra gli uomini: 1 MICHELE PROVA, SAROLI CLUB nel tempo di 00:33:01, 2° GABRIELE CAROLI, A.S.D. ATLETICA CAVE (00:33:35), 3° FRANCESCO COPPA, ASD ATL.CITTA’ DEI PAPI ANAGNI (00:35:01)

Tra le donne: vincitrice MARZIA KELLER, PUROSANGUE ATHLETICS CLUB (00:40:35), seconda BIANCAMARIA BOEV, S.S. LAZIO ATLETICA LEGGERA (00:41:12), terza ILARIA COLONNELLI, ASD ATLETICA FERENTINO (00:41:27)

Tra le società: Prima A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI, seconda PODISTICA SOLIDARIETA’, terza A.S.D. RUNNING EVOLUTION

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